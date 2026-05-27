Amazonにて開催されているセール「Amazon スマイルSale」の対象商品に、TURTLE BEACHのゲーミングヘッドセットやコントローラー、マウスが追加された。

セールでは、ヘッドセット「Recon 50」や有線RGBゲーミングコントローラー「Afterglow Ignite Time Machine」、有線ゲーミングマウス「Kone II」（ホワイト）などがラインナップ。それぞれ期間中、割引価格で提供される。

なお、セール品の売り切れやセール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっていることを確認のうえ購入いただきたい。

【Amazon.co.jp限定】ゲーミングヘッドセット「Recon 50」（レッド）

軽量で快適なオーバーイヤーデザインを採用したゲーミングヘッドセット。40mmネオジムドライバーを搭載し、高音から迫力の低音までバランスよく再生できる。ケーブルに搭載されたインラインコントロールにより、ゲーム中でも手元で簡単に音量調整やマイクミュート操作が可能。オンラインゲームやボイスチャットでもスムーズな操作性を実現する。

【Amazon.co.jp限定】有線コントローラー「Afterglow Ignite Time Machine」

本商品は、Xbox Series X|S、Xbox One、Windows 10/11 PCに対応した公式ライセンス取得済みの有線RGBゲーミングコントローラー。7つのRGBライティングゾーンと4つのダイナミックライティング効果を搭載し、カラーや明るさを自由に調整でき、Control Hubアプリを使用すればさらに多くのライティング効果を設定できる。

【Amazon.co.jp限定】ゲーミングマウス「Kone II」（ホワイト）

中～大サイズの手とあらゆるグリップに対応するエルゴノミック形状の有線ゲーミングマウス。7個のボタンと4Dスクロールホイールに23のカスタマイズ可能な機能を割り当てられる。