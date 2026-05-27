◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）

春競馬のクライマックス、第９３回日本ダービー（３１日、東京）で、リアライズシリウス、アウダーシアの有力馬２頭を送り込む手塚貴久調教師（６１）＝美浦＝は、勝てば６４年ぶり５人目のクラシック完全制覇となる。２３年にはソールオリエンスで首差２着、昨年はマスカレードボールで３／４馬身差２着と惜敗。「ものにしたいなという思いは強いです」と６度目の祭典への挑戦に強い意欲を見せている。

＊ ＊ ＊ ＊

共同通信杯の覇者リアライズシリウスとのコンビで自身４度目の日本ダービーへ挑む津村が、胸を高鳴らせている。「意識しないようにしても、頭のどこかでダービーやシリウスのことを考えている。レース、馬にこれだけ思いをかけられることはいい経験になるし、悪くない。楽しみたい」と笑顔。過去３回は２ケタ人気馬での参戦だったが、今年は主役候補。今まで感じたことがない緊張感を楽しんでいる。

頂点に立ちたい思いは誰よりも強い。「デビューから乗ってきた馬で出られるのは本当にうれしい。（継続騎乗で）やりたいことをやれるメリットは大きいですが、そのぶん、結果が出なかったら、いつまで乗られるか分からない。ここまで乗せてもらった関係者の方たちに感謝ですし、それを結果で返したい」。今年キャリアハイの重賞５勝を既にマークする絶好調男が、４０歳の節目でやってきた最大のチャンスに闘志をみなぎらせる。