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旅行YouTubeチャンネル「旅のヤマネ / Travel Yamane」が、「未来のメガネで東京観光。装着するだけで旅の満足度が爆上がり【RokidスマートAIグラス】」と題した動画を公開した。動画では、旅行YouTerrの旅のヤマネ氏が最新デバイス「RokidスマートAIグラス」を装着し、浅草を観光しながらその実力を徹底検証している。



動画では、AIアシスタント、ナビゲーション、カメラ、リアルタイム翻訳など、旅行を快適にする多彩な機能に注目。実際に装着して浅草（東京都台東区）を観光した。



序盤では、目の前にある浅草寺の歴史や「旧五重塔跡」の石碑についてAIアシスタントに尋ねる場面が登場する。スマートフォンを取り出さずに音声と画像認識だけで歴史や背景を調べられる点について、ヤマネ氏は「いちいちスマホで調べずに、一緒にいる家族や友人に聞く感覚」と利便性の高さを語った。



さらに、ヤマネ氏が「SF映画の世界みたい」と驚愕したのがナビゲーション機能だ。視界に直接地図や進行方向の矢印が浮かび上がるため、「スマホだとどうしても下を注視しないといけないが、前を向いてしっかり歩ける」と、安全に街歩きを楽しめるメリットを高く評価した。



また、内蔵された12MPのカメラ機能についても言及。「神輿を担いで両手が塞がっている時」など、スマートフォンを取り出せない場面でも、テンプル部分のボタンを触るだけで即座に撮影できる魅力を力説。さらに、世界89以上の言語に対応するリアルタイム翻訳機能を使い、たまたま出会ったオランダ人観光客との会話デモンストレーションも披露し、「これがあれば外国人とも喋れる」と太鼓判を押した。



動画内では様々な機能を旅行中のシチュエーションで試し、ヤマネ氏は「一人旅にうってつけ」と本機を絶賛。旅行以外でも日常生活やビジネスの場で役に立つ昨日も多い。



スマートフォンの画面を見る時間を減らし、目の前の景色に集中させてくれるスマートグラスは、これからの新しい旅行体験のスタンダードになりそうだ。