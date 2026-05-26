タレント・フリーアナウンサーの森香澄が、過去に交際していた“モラハラ彼氏”を親に反対されたエピソードを明かす場面があった。

【映像】森香澄の“モラハラ彼氏”エピソード

5月26日、ABEMA『時計じかけのマリッジ』の第5話が公開された。同番組は、婚活初心者の美女3人が30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で、平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”30人の中から結婚相手を見つけなければならない婚活プログラムを追う、婚活リアリティショー。挑むのは、人気婚活番組への出演経験を持つ経営者のあやか（中野綾香・34）、現役アナウンサーのゆか（西澤由夏・32）、モデルのなつえ（徳本夏恵・27）だ。

合わせて公開されたMCトーク延長戦では、番組内でなつえがチェンの両親挨拶に進んだことを受けて、サバンナ・高橋茂雄が「自分の親に彼氏を会わせる人と会わせない人いるじゃないですか。森さんはどっちですか？」と質問。森は「わりとすぐ会わせるタイプ」と明かすと、「親の意見とか聞く？」の問いには「何を言われてもあんまり聞かないんですけど（笑）」と笑顔で答える。

さらに高橋が「『あの人やめとき』とか言われたことはある？」と深掘りすると、森は「あります」と即答。反対された理由について「私が支配されてるっていう、モラハラだったんですけど、それに私自身が全く気づいてなくて。両親に会わせて初めて気づきました」と明かし、両親から「普通じゃないよ」と指摘されたことを振り返った。

夏菜から「それで別れるきっかけになった？」と聞かれると、森は「それで疑い始めて、それを念頭に置いて1年間…（笑）」とまさかの長期間交際を続けていたことを打ち明け、全員から「長っ！」とツッコミを受けていた。

同プログラムに参加する女性陣3人は、限られた情報を頼りに、会ってみたい男性1人を選択。その男性とのデートを経て、翌日以降も関係を深めたければ“同棲”、別の男性を選ぶ場合は“婚約破棄”を選択し、30日後の結婚式に向けて究極の選択を毎日繰り返していく。婚活の舞台となるのは、都会の絶景を望むペントハウス。3人それぞれの専用クローゼットや、専属ヘアメイクも用意され、高級感あふれる特別な空間で婚活だけに徹底的に向き合っていく。（ABEMA『時計じかけのマリッジ』より）