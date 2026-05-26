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YouTubeチャンネル「おにまるちゃんねる」が、「【Olive Infinite】年会費99,000円が無料に？作るべき人はこの3タイプです」を公開した。動画では、新たに登場したクレジットカード「Oliveフレキシブルペイ Visa Infinite」の基本スペックや強烈なメリット、そして同カードを作るべき人の条件について詳しく解説している。



冒頭で「5,000万持っている方はチャラになります」と語り、年会費99,000円（税込）という高額設定ながら、特定の条件を満たすことで無料になるという本カードの最大の特徴を提示。その後、Oliveアカウントの仕組みを振り返りつつ、既存の「一般」「ゴールド」「プラチナプリファード」に続く最上位ランクとして位置づけられていることを説明した。



動画の中盤では、同カードの基本スペックやプレミアムサービスについて深掘り。「コンシェルジュサービス」や世界中の空港ラウンジが利用できる「プライオリティ・パス」に加え、国内の「SHARE LOUNGE」を毎月4回無料で利用できる特典を紹介し、これらを活用するだけでも「かなり年会費の元を取ることができる」と評価した。また、三井住友銀行での他行あて振込手数料が月に10回まで無料になるなど、Oliveならではの強力な銀行特典も備わっている点に言及した。



さらに、SBI証券でのクレカ積立還元率に注目し、条件を満たせば「業界最高の還元率、最大6%還元で積み立てることができる」と解説。SBI証券や三井住友銀行での資産運用残高に応じた5つの「資産運用特典」を活用することで、高額な年会費を無料にする仕組みやポイント還元の恩恵を最大限に受ける方法を図解を交えて詳しく説明した。



結論として、本カードを作るべき人を「初年度の入会特典だけを狙う人」「毎年400万円以上の高額決済を行う人」「資産運用残高が5,000万円以上あり年会費無料の条件を満たせる人」の3タイプに分類。「Olive Infinite」は、日常の決済から高度な資産運用までを一つのアカウントで統合し、条件次第で圧倒的な還元を受けられる強力な金融ツールであることが分かる。