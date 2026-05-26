オリジナルTVアニメ「バーテックスフォース」からENIAが30MPシリーズで立体化。11月に発売【#生配信30ML】
【第14回 30 MINUTES LABEL新商品発表会】 5月26日19時より配信
BANDAI SPIRITSは、配信番組「第14回 30 MINUTES LABEL新商品発表会」にて「30MP ENIA」を発表した。発売は11月を予定し、価格は4,400円。
2026年10月放送予定の高村和宏氏監督による「バーテックスフォース」に登場するENIAを立体化。30MPでも大型のサイズで、重厚感のある造形となっている。前腕部・胸部などの可動ギミックも再現されている。
膝は2重関節を採用し、腰などのひねりも表現できる。首の可動も広範囲となっている。【第14回 30 MINUTES LABEL新商品発表会】
【30MP 新商品公開📢】- 30 MINUTES PREFERENCE公式SNS (@30mpreference) May 26, 2026
11月発売予定
30MP ENIA
「30 MINUTES PREFERENCE」より、
オリジナルTVアニメ「バーテックスフォース」のENIAを商品化！🎵#30MP#バーテックスフォース pic.twitter.com/AFknFadosh
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