【第14回 30 MINUTES LABEL新商品発表会】 5月26日19時より配信

BANDAI SPIRITSは、配信番組「第14回 30 MINUTES LABEL新商品発表会」にて「30MP ENIA」を発表した。発売は11月を予定し、価格は4,400円。

2026年10月放送予定の高村和宏氏監督による「バーテックスフォース」に登場するENIAを立体化。30MPでも大型のサイズで、重厚感のある造形となっている。前腕部・胸部などの可動ギミックも再現されている。

膝は2重関節を採用し、腰などのひねりも表現できる。首の可動も広範囲となっている。

【第14回 30 MINUTES LABEL新商品発表会】

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