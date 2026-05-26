愛媛オレンジバイキングスが林瑛司との契約継続を発表…「ワクワクしてもらえるようなプレーを」

5月26日、愛媛オレンジバイキングスは、林瑛司と2026－27シーズンの契約継続を発表した。

長野県出身で現在28歳の林は、188センチ83キロのシューティングガード兼スモールフォワード。中京大学在学中の2018－19シーズンに特別指定選手としてファイティングイーグルス名古屋へ加入し、その後、同クラブでプロキャリアをスタートさせた。その後、バンビシャス奈良でのプレーを経て、2025－26シーズンに愛媛へ移籍した。

今シーズンのB2リーグ戦では60試合に出場し、1試合平均8.7得点1.8リバウンド1.2アシストを記録した。

今回の発表に際し、林は「2026－27シーズンも、愛媛でプレーさせていただくことになりました。チーム関係者の皆さま、そしていつもサポートしてくださる皆さまに心より感謝いたします。選手としても人としてもさらに成長し、見てくださる皆さまにワクワクしてもらえるようなプレーをお届けできるよう頑張ります！応援よろしくお願いします！」と、クラブを通じてコメントした。

【動画】プレーオフへの想いを語る愛媛の林