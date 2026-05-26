鹿児島が佐藤星来との契約合意を発表…今季練習生から這い上がったPGが残留

5月26日、鹿児島レブナイズは、佐藤星来と2026－27シーズンの選手契約を締結したことを発表した。







23歳の佐藤は千葉県出身で、173センチ73キロのポイントガード。2024－25シーズンに福島ファイヤーボンズでプロデビューを果たすと、2025－26シーズンより練習生としての活動を経て鹿児島に加入した。今シーズンは36試合の出場で平均2.5得点0.9リバウンド0.6アシストを記録した。





今回の発表に際して、同選手は以下のようにコメントした。

「今シーズンもたくさんの熱い応援ありがとうございました。来シーズンもRebsの皆様と一緒に戦えることができて嬉しいです！鹿児島での最初のシーズンは、チームの目標とするところには届かず、個人としても我慢することが多く、皆様の期待に応えることができず、言葉にならないほど悔しいシーズンでした。それでも、どんな時も背中を押し続けてくださるRebsの存在があったからこそ、最後まで戦い続けることができたと思います。本当にありがとうございました！また皆様と会場でお会いできることを楽しみにしながら、来シーズン、皆様の期待以上のパフォーマンスができるよう、しっかり準備したいと思います！来シーズンもよろしくお願いします！」

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