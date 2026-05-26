26日（火）、TBSバレーボールは6月3日（水）から始まるバレーボールネーションズリーグ（VNL）2026の予選ラウンド第1週に行われる男女日本戦の試合解説者を公式SNSで発表した。

予選ラウンド第1週女子（カナダ開催）の試合は4日（木）19:30から放送のフランス戦が栗原恵さん、 6日（土)21:00から放送のウクライナ戦が狩野舞子さん、7日（日）20:00から放送のドイツ戦が大友愛さん、8日（月）21:00から放送のカナダ戦では迫田さおりさんが解説をする。

一方で予選ラウンド第1週男子（中国開催）は10日（水）20:54から放送のウクライナ戦が柳田将洋（東京グレートベアーズ）、12日（金）20:54から放送のポーランド戦が福澤達哉さん、13日（土）21:00から放送の中国戦が古賀幸一郎さん、14日（日）20:54から放送のスロベニア戦では清水邦広さんが解説をする。

VNL2026予選の海外ラウンドはBS-TBSで放送、U-NEXTでは男女の日本戦全試合が生配信される予定となっている。