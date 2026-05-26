【おもちゃ屋さん】 6月5日～7月9日 開店予定 所在地： 博品館TOY PARK銀座本店 東京都中央区銀座8-8-11

宝島社は6月5日から7月9日にかけて「おもちゃ屋さん」を東京都銀座博品館TOY PARKにオープンする。営業時間は11時から20時まで。

本店舗では、キャラクターや企業とコラボしたブランドムックや宝島社トイズのおもちゃ、カプセルトイの販売などを実施する。雑誌「CUTiE」の豆本や「Cher」ミニバッグキーホルダーなどに加え、実物の宝石コレクション、ブルートレインのヘッドマークを刺しゅうしたバッジなどを販売するという。

雑誌「CUTiE」豆本

「Cher」ミニバッグキーホルダー

輝く！宝石コレクション

ブルートレインヘッドマーク刺しゅうバッジ

この他ブランドムックでは「北海道チーズ蒸しケーキ」ポーチや「かにぱん」ぬいぐるみポーチ、キングジム「キングファイル」ポーチ、「MONO」ビッグぬいぐるみ、初心者でも組み立てて使える天体望遠鏡などを販売する。

北海道チーズ蒸しケーキそっくりのふわふわポーチ

ちぎって遊べる かにぱんぬいぐるみポーチ

キングファイルそっくりポーチ

JTB監修、ボストンバッグ

7色に光るベイマックスのペンライト

カープ坊やの折りたたみチェア

ペコちゃんのお菓子付箋

ムーミン、リトルミイ、ニョロニョロのスプーン

天体望遠鏡

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