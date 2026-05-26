【ナンバーズ4】出萌クンの萌え予想（5月26日〜6月8日）

5月18日に「1411」が出ましたが、このところトリプルがよく出ています。

・3月31日 「4404」

・4月6日 「4111」

・4月10日 「0900」

・5月5日 「9998」

2カ月ほどの間に5回も出たことになります。トリプルは、ボックスの当せん金が高額になる傾向があります。5月18日は10万円超とやや安めでしたが、3月31日は27万円超、4月10日は22万円超でした。思い切って狙ってみてはいかがでしょう。

では、達人の遠藤秀さんから。

「本命は『2』『3』『5』『8』『9』の組み合わせのバラナンバー。ゾロ目は、百の位と十の位にセンター配置した『66』と『11』を狙います」

続いて、出萌名人。

「最近よく出ている『1』と『6』を千の位に。ゾロ目『11』『66』も入れています」

【5月26日〜6月8日】

遠藤さんの達人予想

2358 2669

2359 3668

2389 1661

2589 2118

3589 2119

出萌クンの萌え予想

1589 6402

1758 6203

1957 6342

1178 6216

1561 6643

直近7回の当せん数字

※はゾロ目

5月14日 第6983回 7052

5月15日 第6984回 1569

5月18日 第6985回 1411※

5月19日 第6986回 6356※

5月20日 第6987回 7683

5月21日 第6988回 3907

5月22日 第6989回 5410