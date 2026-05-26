この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「KIDSPRO キッズ・プログラミング教室」が、「Adv. 4: NPC Barter Exchange Setup! How to Make a Item Shop in Minecraft」を公開した。本動画は、英語版マインクラフトコマンド攻略技術書の「Trick40-A4」と完全連動した解説動画であり、NPC（ノンプレイヤーキャラクター）を用いた本格的なアイテム交換ショップの作り方を分かりやすく紹介している。複雑に見えるコマンド操作を、ゲーム感覚で楽しく学べる実践的なハウツーとなっている。



動画の冒頭では、完成したアイテム交換の様子が紹介される。NPCに話しかけ「Exchange」ボタンを押すと、プレイヤーの持つダイヤモンド3個が消費され、代わりにダイヤモンドの剣が手に入る仕組みだ。所持しているダイヤモンドが足りない場合は、「You don't have enough diamonds」とエラーメッセージが表示されるなど、本格的なRPGのような動作を確認できる。



具体的な作成手順として、まずはチャット画面に「/wb」コマンドを入力し、ワールドビルダーモードをオンにする。その後、スポーンエッグでNPCを出現させ、右クリックで設定画面を開く。キャラクターの名前を「Barter Exchange」に変更し、「Edit Dialog」から交換ルールを入力してプレイヤーにわかりやすく提示する。



続いて「Advanced Settings」から「Add Command」を選択し、コマンド実行ボタンを設定していく。この工程では、アイテムの所持数確認、交換アイテムの付与、対価となるアイテムの消費という3つのコマンドを使用する。動画内では、複数のコマンドを入力する際の工夫として、「別々のテキストエディタで作成し、それらをコピー＆ペーストするのが便利」という作業を効率化するコツも紹介された。最後にボタンの名前を「Exchange」に設定すれば完成である。



すべての設定が完了した後は、再度「/wb」コマンドを入力してワールドビルダーモードをオフにする。さらに「/gamemode survival」コマンドでサバイバルモードに切り替え、プレイヤー目線で動作確認を行う。実際にダイヤモンドを持っていない場合と、入手した後の両方のパターンでテストを行い、意図した通りに交換が成功する様子が収められている。誌面と動画を組み合わせたこの手法を取り入れれば、コマンドの基本を視覚的に理解しながら、自分だけのオリジナルショップ作りを楽しめるだろう。