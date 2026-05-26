開催：2026.5.26

会場：グローブライフ・フィールド

結果：[レンジャーズ] 0 - 9 [アストロズ]

MLBの試合が26日に行われ、グローブライフ・フィールドでレンジャーズとアストロズが対戦した。

レンジャーズの先発投手はクマール・ロッカー、対するアストロズの先発投手は今井達也で試合は開始した。

1回表、3番 ヨルダン・アルバレス 5球目を打ってセンターへの犠牲フライでアストロズ得点 TEX 0-1 HOU

4回表、3番 ヨルダン・アルバレス 初球を打ってセンターへのホームランでアストロズ得点 TEX 0-2 HOU

5回表、9番 クリスチャン・バスケス 初球をスクイズ成功で打者ヒットで1塁へでアストロズ得点 TEX 0-3 HOU、1番 ジェレミ－・ペーニャ 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでアストロズ得点 TEX 0-4 HOU

7回表、4番 クリスチャン・ウォーカー 5球目を打って左中間スタンドへのスリーランホームランでアストロズ得点 TEX 0-7 HOU、8番 ニック・アレン 初球を打ってレフトへのタイムリーヒットでアストロズ得点 TEX 0-9 HOU

試合は0対9でアストロズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はアストロズの今井達也で、ここまで2勝2敗0S。負け投手はレンジャーズのクマール・ロッカーで、ここまで2勝5敗0S。

なお、アストロズの今井達也はこの試合で6.0回を投げ、0安打、0失点、2奪三振、防御率は6.17となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-26 10:52:16 更新