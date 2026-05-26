21日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した辻発彦氏と齊藤明雄氏が西武・平良海馬について言及した。

辻氏は「本当に抑えをやっていた人間ですから、簡単に四球を出すこともありますけど、やっぱり器用ですし、変化球も色々投げられて、球も速い。度胸がいいですよ」と評価。

齊藤氏は「球種も豊富なんですけど、1回経験したことによって投げ方がカウントの取り方、打ち取り方が変わってきたかなと。力を抜く時は力を抜く。このバッター変化球多めに投げていくことによって抑えられるのがわかってきたから、長いイニング、少ない球数で行けている感じはありますよね」と分析。

さらに齊藤氏は「えいやの気持ちを捨てたと思う。先発になってコーナーついて、球数少なくバッターを抑える。リリーフの場合力を抜いたボールが甘くなると打たれる。力の入れ具合、ギアチェンジしたんじゃないかなと思いますね」と続けた。

先発再転向となった平良は今季ここまで7試合・45回を投げ、3勝1敗、防御率0.80。26日のヤクルトとの交流戦初戦に先発する。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』