イメチェンしてさらに魅力を増し、爆モテしている継続メンバー・ゆうか。そんなゆうかを気になっているりおは、2日目、ゆうかに「ゆうかのこと考えてた？」と迫られると、「今いちばん恋愛として見てるかも」とストレートに想いをぶつけるシーンがあった。

【映像】スタイル抜群の水着姿も！イメチェンした爆モテ女子

毎週月曜日よる9時から放送中のABEMA『今日、好きになりました。』(通称『今日好き』)。25日はラヨーン編第3話が放送。



『今日好き』とは、運命の恋を見つける、恋と青春の修学旅行をテーマとした恋愛番組。ルールは2泊3日の旅を繰り返し、最終日に告白。そこでカップルになったら終了、なれなかったら次の旅を続けるかどうか選べる、というもの。恋愛見届け人は井上裕介（NON STYLE）、中川大輔、かす、大友花恋。

今回参加するのはこのメンバー！

・女子メンバー

【新規】

ねね（日向袮音、高2／滋賀県）

ゆきな（山本雪菜、高3／大阪府）

じゅな（朝倉樹菜、高2／茨城県）

いろは（椎名彩晴、高2／埼玉県）

【継続】

ゆうか（森口優花、高2／大阪府、「チュンチョン編」からの継続）

・男子メンバー

【新規】

そら（宮崎宇宙、高1／福岡県）

れん（五十嵐蓮、高2／神奈川県）

すばる（黒崎昴、高3／神奈川県）

こうのすけ（江畑皇之介、高2／埼玉県）

【継続】

りお（酒井理央、高3／東京都、「テグ編」「クライストチャーチ編」からの継続）

「ゆうかのこと考えてた？」「ちょっと嫉妬した？」ゆうかの言葉にりおは…

2日目は、2つのグループに分かれて行動することに。ゆうかを想うこうのすけとりお、そしてりおを想ういろはという4人は動物園を選んだ。ワニへの餌やりや羊との触れ合いを楽しんだあと、りおが、「ゆうかちゃんと2人で話してきていいですか？」と切り出し、2ショットへ。

カピバラに餌やりをしながら、りおはゆうかがれんに誘われて行った朝デートについて、「今日、朝デート行ってた？何したんだっけ」と探った。ゆうかは、「船に乗って朝日を見に行った」と言い、りおは、「ええなあ、朝日見たかった俺も」と嫉妬の感情をあらわにする。

一方、ゆうかも「（いろはと）2ショット行ったやんな？」と尋ね、りおは「俺が誘った」と明かしつつ、「でもあれからゆうかちゃんの方が気持ちは強い」と、ナイトプールでの特別デートでゆうかへの想いが強くなったことを強調。

「ほんまに？」と嬉しそうなゆうかに、りおは「俺もすごい素出して話せるし」「ドキドキもするから」とまっすぐ想いを伝える。「朝デート、マジで何してるんだろうってずっと気になってた」と重ねてゆうかへの想いを口にすると、ゆうかは「ゆうかのこと考えてた？」とりおの目を見つめ、りおが「手繋いでたらやばいわ〜って」と心配を漏らすと、ゆうかはすかさず「ちょっと嫉妬した？」と追撃。

強がりながら「ちょっとね」と返すりおに、ゆうかはひじで軽くこづきながら「ふーん！」「いいじゃん」と笑顔を見せ、2人は爆笑。恋の駆け引きが垣間見えるやり取りに、見届人たちはニヤニヤが止まらない。

「3回目でマジで出会えてよかった」モテ女子ゆうかに、りおの必死のアピール

そんなゆうかは、「結構考えてるかも。りおくんのこと」「朝とかもだし、昨日寝る前とかも『明日りおくんと話したいなあ』とか…」とりおへの想いを明かし、りおは「寝る前？マジで!?」と、嬉しさと照れで思わず目をつぶる。

また、ゆうかが「もうなんかね、マジでずっと不安になっとる」と素直な気持ちを打ち明けた場面では、りおは「俺が中途半端に行くのも嫌だなと思ったから、ちゃんと真剣に向きあって、どっちかにしてもその子に俺の想いを思いっきりぶつけたい」と真剣な表情で語った。

さらに、ゆうかが「旅で、今の段階で何がいちばん楽しかった？」と質問すると、りおは、「ダントツプール！ダントツ！」とゆうかとの特別デートを即答。2人の距離が縮まったウォータースライダーでの出来事を振り返りながら、りおは「だって手繋いだもんね」「もう心臓ほぼ止まってた」とデレデレ。

りおは、「俺3回旅に行ってて、いちばんドキドキした」「いちばん恋愛として見てるかも」と続け、「いちばん？マジで？ワン？No. 1？」と嬉しそうに何度も確認するゆうかに、りおははっきりと「No.1」と宣言。「3回目で、マジで出会えてよかった」とりおにまっすぐ伝えられたゆうかは頬を緩め、互いに「ずっとにやにやしてるもん」「口角上がっちゃう勝手に」と照れ合う。

最後には、ゆうかが「じゃあ今日の夜…」と切り出すと、りおは即座に「誘います！」と宣言し、満面の笑みでハイタッチを交わしていた。