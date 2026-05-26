西野未姫＆山本圭壱夫妻、第2子は「頑馬（がんば）」と命名 由来明かす
【モデルプレス＝2026/05/26】元AKB48でタレントの西野未姫（27）と夫でお笑いコンビ・極楽とんぼ（58）の山本圭壱が25日、YouTubeチャンネルを更新。第2子の名前を発表した。
【写真】第2子出産の27歳元AKB＆芸人夫、多幸感溢れる名前発表シーン
西野は「けー（山本）が出生届を出しに行っています」と、山本が第2子の出生届を提出しに行っていることを報告。その後、自宅に戻った山本は、第2子の名前を「頑馬（がんば）」と命名したことを明かした。命名したのは山本だそうで、理由について「今年は午年ということもありますので、午年になれば駆け抜ける」と説明していた。
また、第1子の名前「にこり」はすぐに決まった一方で、第2子については画数なども考慮し、なかなか決まらなかったという。西野は「結構いろいろ案出したよね」「最初、私は和空（わく）くんがいいと思ってたんです。『笑』という字も入れたかった」と振り返りつつ、山本が芸人であることから「『笑』を入れるとちょっと直接的すぎる」と言われたことや「和空」の画数もよくなかったことを語っていた。
西野は2022年11月に山本と結婚し、2024年10月に第1子となる長女・にこりちゃんを出産。2026年5月8日には第2子男児を出産した。また離乳食幼児食コーディネーターの資格取得を公表している。（modelpress編集部）
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◆西野未姫＆山本圭壱、第2子の名前発表
西野は「けー（山本）が出生届を出しに行っています」と、山本が第2子の出生届を提出しに行っていることを報告。その後、自宅に戻った山本は、第2子の名前を「頑馬（がんば）」と命名したことを明かした。命名したのは山本だそうで、理由について「今年は午年ということもありますので、午年になれば駆け抜ける」と説明していた。
◆西野未姫、2026年5月に第2子男児出産
西野は2022年11月に山本と結婚し、2024年10月に第1子となる長女・にこりちゃんを出産。2026年5月8日には第2子男児を出産した。また離乳食幼児食コーディネーターの資格取得を公表している。（modelpress編集部）
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