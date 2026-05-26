クエスト<2332.T>が全般地合い悪に抗して切り返し急。一時１０．４％高の１９９９円と値を飛ばし２０００円大台回復目前まで水準を切り上げた。生成ＡＩやＩｏＴ技術、ビッグデータなどを活用したデジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）推進支援を手掛けるが、ＮＡＮＤ型フラッシュメモリーの専業大手キオクシアホールディングス<285A.T>向けが売上高の約２割を占めており、中期的な商機拡大への期待が大きい。株価に出遅れ感があり、上値を見込んだ投資資金の攻勢を誘っている。



一方、ティアンドエスグループ<4055.T>も一時７．７％高の２４６４円まで駆け上がる場面があった。同社は大手企業向けを中心に生産管理システムの受託開発・運用・保守を一気通貫で手掛ける。先端半導体の生産ライン向けで高実績を有し、キオクシアを主要顧客としていることで、マーケットの注目度が高い。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS