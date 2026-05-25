「ちいかわ」×東京スカイツリー！ コラボイベント7月10日～開催限定グッズにカフェメニューやフォトスポットなど
【ちいかわ☆星ふるスカイツリーとひみつの島】 開催期間：7月10日～10月31日 開催場所：東京スカイツリー天望デッキ、天望回廊
「ちいかわ☆星ふるスカイツリーとひみつの島」キービジュアル
東京スカイツリーにて、イベント「ちいかわ☆星ふるスカイツリーとひみつの島」が7月10日より10月31日まで開催される。
本イベントは、3年ぶり2度目となる「ちいかわ」とのコラボレーションイベント。7月24日公開の映画「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」に合わせて、天望回廊を中心に、イベントオリジナルビジュアルを使用した「ちいかわ」の世界観あふれる展示装飾やフォトスポットが設置される。
さらに、イベント限定グッズやカフェメニューも登場。展望デッキでは「SKYTREEROUND THEATER」での特別映像上映に加え、フォトサービスの販売、特別ライティングの点灯なども行なわれる。
なお、詳細については後日案内される。
□「ちいかわ☆星ふるスカイツリーとひみつの島」
(C)nagano (C)ナガノ / 2026「映画ちいかわ」製作委員会 (C)TOKYO-SKYTREE