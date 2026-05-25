「ちいかわ☆星ふるスカイツリーとひみつの島」キービジュアル

東京スカイツリーにて、イベント「ちいかわ☆星ふるスカイツリーとひみつの島」が7月10日より10月31日まで開催される。

本イベントは、3年ぶり2度目となる「ちいかわ」とのコラボレーションイベント。7月24日公開の映画「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」に合わせて、天望回廊を中心に、イベントオリジナルビジュアルを使用した「ちいかわ」の世界観あふれる展示装飾やフォトスポットが設置される。

さらに、イベント限定グッズやカフェメニューも登場。展望デッキでは「SKYTREEROUND THEATER」での特別映像上映に加え、フォトサービスの販売、特別ライティングの点灯なども行なわれる。

なお、詳細については後日案内される。

□「ちいかわ☆星ふるスカイツリーとひみつの島」

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