「現役の今だからこそ伝えたい」関田誠大が小学生大会に込めた、バレー普及への情熱

5月23、24日、福岡市の照葉積水ハウスアリーナで「オリエンタルバイオ presents 第1回関田誠大杯 小学生バレーボール競技大会2026」が開催された。男子チーム12、女子チーム12、男女混合チーム18の計42チームが参加。4面のコートで次々に試合が行われる中、子供たちの家族の応援も響き渡り、賑やかに大会が進んだ。

関田は時折コートサイドに座って楽しそうに試合を見守り、決勝戦ではひときわ真剣な表情でメモを取りながら9名の優秀選手も選出した。

決勝後にはトークショーが行われ、出場した子供たちからの質問も受けた。

すると、「トスを上げる時に、いつブロッカーを見るのか聞きたいです」と、いきなり小学生とは思えない質問が。関田は自分がトスを上げる場面を改めて思い返しながら、「まずボールの落下地点に行かなきゃいけない。自分でどこにボールが落ちてくるかを見極めて、そこに向かいながら、チラッと見るのがいいんじゃないかと思うので、やってみてください」とアドバイスした。

最後に子供たちに向けて、こうメッセージを送った。

「会場に来た時にすごい熱気を感じて、皆さんが一生懸命、バレーボールの試合に取り組んでいるんだと心を打たれました。親御さんが、お子さんに頑張ってほしいという思いで、一生懸命に応援していた姿にも感動しました。参加した皆さんには、そうやって親御さんがみんなを応援しているということを理解しながら、将来の可能性に向けて頑張ってほしいなと思います」

現役でも、個人でバレー教室などを開催する選手は増えており、関田もこれまでに小学生を対象にしたオンラインでのバレー講義を開催してきた。だが、現役選手が大会を開催するのは異例だ。どんな思いが関田を動かしたのか。

「子供たちに向けて、どう普及していくか、どう（環境を）よくしていくか、そういうことは考えていました。小学生に限らずですけど、今まで練習してきた成果を、試合で出せる機会がなかなか多くないと思う。他のチームの選手たちと試合をするというのは非常にいい機会だと思うので、僕はそういう選択（バレー教室ではなく大会を開催）をしました。子供たちの将来に向けて、いい機会を与えることができたらと思っています。できれば現役中に何かできたらなという思いがあったので、今日はすごくいい機会になったかなと思います。“現役中に”というところに意味があると思うから。今までなかなかなかったと思うので」

現役選手でいる間のほうが、知名度や注目度は高く、子供たちの興味も引きやすい。少しでも影響力の大きいうちに行動に移したかった。現に表彰式のプレゼンターを務めた時など、関田を見つめる子供たちの目はキラキラしていた。男子、女子、混合と各カテゴリーのチームが揃って記念撮影した際には、子供たちにもみくちゃにされ、関田がどこにいるのかわからなくなったほど。

関田自身の小学生時代は、強豪の東金町ビーバーズで厳しい練習に耐え、日本一にも輝いた。だが、「今の子たちには、楽しさを学んでほしい」と言う。

「『勝ちたい』ばっかりじゃなくてもいいのかなと今は思っています。勝っても負けても、それまでの過程が重要。どうすれば勝てるのかを考えることが大事だと思うので」

今回の第1回大会を皮切りに、今後も続けていくつもりだ。次回の予定は未定だが、将来的には全国規模も視野に入れている。

「いつかやりたいとは思っています。小学生に限らず、中学生、高校生とか、そういうのも面白いかなと」

わずか1週間前までサントリーサンバーズ大阪の司令塔として、熾烈なSVリーグ・チャンピオンシップファイナルを戦っていた。その後も挨拶回りなど予定が詰まっており、まだゆっくりはできていないという。

「でも今日は子供たちに元気をもらえました」

可能性に満ちた子供たちの瞳の輝きをエネルギーにして、次なる戦いの舞台へーー。