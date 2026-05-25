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「お金は減らないんですよ」--そう語るのは、登録者数166万人超を誇る脱・税理士の菅原氏だ。税理士でありながら複数の会社を経営し、メディアにも顔を出しながら多岐にわたる収入源を構築してきた菅原氏が、自身の懐事情と資産を守る独自の仕組みを余すところなく語った。



菅原氏の収入源は、大きく分けて複数社からの役員報酬、YouTubeをはじめとするメディア収入、そして個人事業として営む税理士業務からの所得だ。事前確定届出給与といった制度的な手段も活用しており、複数の給与所得が安定した収入基盤を形成している。動画の中では、YouTube広告収入の規模についても具体的に言及しており、その数字は多くの人が想像するよりもはるかに大きい。



ただ菅原氏が強調するのは「稼ぐ」よりも「減らさない」という発想だ。旅費規程の活用、社用車や衣装代の経費化、出張時の日当--これらを巧みに組み合わせることで、個人の財布から出るお金を極力抑える仕組みが成り立っている。さらに「趣味を仕事にする」という逆転の発想で、一般には高額な趣味すらも事業として落とし込んでいる。その具体例は、聞けば聞くほど想像を超えるスケールだ。



資産運用については保守的なスタンスで、分配よりも長期的な残高増加を優先する考え方を採っている。不動産は保有せず、個人資産は金融資産として管理するという方針だ。将来的には退職金として大きな資産が一度に入る見込みもある。今の仕組みはその長期的な布石でもあると読み取れる。



一方で、経営者でない人に向けたアドバイスも語られる。副業を個人事業化することで経費の幅が広がること、SNSやYouTubeを収益化すれば「一生残る資産」になり得ること--節税の裏ワザは、特別な才能や多額の資本がなくても、知識と発想の転換によって誰にでも応用できる余地があると菅原氏は示唆する。



お金に対してマイナスな感情を持たないこと、それが豊かさへの入口だという菅原氏の哲学は、単なる節税論にとどまらない重みを帯びている。