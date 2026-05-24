G-FREAK FACTORY、初のアコースティックアルバム『灯-TOMOSHIBI』を9月発売＋全14公演のツアーを10月より開催
G-FREAK FACTORYが2027年、結成30周年を迎える。これを目前に既発曲をアコースティックアレンジしたキャリア初のアコースティックアルバムを9月16日に発売することが決定した。
『灯-TOMOSHIBI』と題されたアコースティックアルバムには全8曲を収録予定。大切に灯し続けた火を胸に、巡り、辿り着いた嗜好の作品になるとのこと。なお、CD初回生産限定盤のみ＜山人音楽祭2025＞のライブとオフショットを収録したDVDが付属する。収録曲などの詳細は後日発表される予定だ。
さらには、10月より12月まで全国11ヵ所全14公演のツアー＜Path to 30th TOUR “TOMOSHIBI” -燈/灯-＞を開催することも決定した。同ツアーは全国各地をバンドセット(燈編)とアコースティックセット(灯編)の2DAYS公演で巡るもの。30周年へ向かう最後の軌跡になるとのことだ。チケットのオフィシャルファンサイト“FREAKY”先行受付は明日5月25日12:00から。
■アコースティックアルバム『灯-TOMOSHIBI』
2026年9月16日(水)発売
※2026年9月16日(水)0:00よりデジタル配信開始
配信リンク：https://lnk.to/G-FREAK_FACTORY
※収録曲 / 収録時間未定
※CD詳細：後日発表
【初回限定盤(CD＋DVD)】BDSS-0067 ※価格未定
【通常盤(CDのみ)】BDSS-0068 ※価格未定
▼CD収録曲 ※初回生産限定盤 / 通常盤共通
-include 8 tracks-
※収録曲未定 / 後日発表
All songs Produce & Arranged by G-FREAK FACTORY
▼DVD収録曲 ※初回生産限定盤のみ
＜山人音楽祭2025＞(2025年9月20日-21日＠群馬・日本トーターグリーンドーム前橋)
ライブ＆オフショット
※収録曲未定 / 後日発表
■ツアー＜Path to 30th TOUR “TOMOSHIBI” -燈/灯-＞
※＜灯編＞＝アコースティックセット / ＜燈編＞＝バンドセット
10月09日(金) 神奈川・Billboard Live YOKOHAMA
＜灯編＞ ※ワンマン
10月10日(土) 東京・Zepp DiverCity(Tokyo)
＜燈編＞ ※ゲスト後日解禁
10月17日(土) 宮城・仙台Rensa
＜燈編＞ ※ゲスト後日解禁
10月18日(日) 宮城・仙台 誰も知らない劇場
＜灯編＞ ※ワンマン
10月31日(土) 大阪・BIGCAT
＜燈編＞ ※ゲスト後日解禁
11月01日(日) 大阪・Music Club JANUS
＜灯編＞ ※ワンマン
11月07日(土) 愛知・名古屋THE BOTTOM LINE
＜燈編＞ ※ゲスト後日解禁
11月08日(日) 愛知・NAGOYA JAMMIN’
＜灯編＞ ※ワンマン
11月14日(土) 北海道・札幌 PENNY LANE24
＜燈編＞ ※ゲスト後日解禁
11月15日(日) 北海道・札幌 PENNY LANE24
＜灯編＞ ※ワンマン
11月22日(日) 福岡・BEAT STATION
＜燈編＞ ※ゲスト後日解禁
11月23日(月/祝) 福岡・BEAT STATION
＜灯編＞ ※ワンマン
12月11日(金) 群馬・高崎芸術劇場 スタジオシアター
＜灯編＞ ※ワンマン
12月12日(土) 群馬・高崎芸術劇場 スタジオシアター
＜燈編＞ ※ワンマン
▼チケット
前売り\4,800(税込 / ドリンク別)
※10/9(金) Billboard Live YOKOHAMA公演のみ対象外
※燈編はゲストあり / 灯編はワンマン
※12/11(金)-12/12(土) 高崎2公演のみ両日ワンマン
【OFFICIAL FAN SITE「FREAKY」先行】
先行受付：5/25(月)12:00〜6/7(日)23:59
※イープラスにて受付開始
■ライブ／イベント出演情報
＜FIGHT BACK 2026＞
5月31日(日) 岩手・盛岡タカヤアリーナ
＜20周年でウンザウンザを踊るツアー＞
6月13日(土) 岩手・盛岡the five morioka
6月14日(日) 秋田・秋田Club SWINDLE
＜GIANT LOOP FES 2026＞
6月20日(土) 山梨・舞鶴城公園内自由広場
＜MAD SOUL CONNECTION vol.24＞
6月21日(日) 群馬・前橋DYVER
＜F.A.D30周年シリーズ “260627”＞
6月27日(土) 神奈川・F.A.D YOKOHAMA
＜JOIN ALIVE＞
7月19日(日) 北海道・いわみざわ公園
＜OGA NAMAHAGE ROCK FESTIVAL VOL.15＞
7月25日(土) 秋田・船川港内特設ステージ(秋田県男鹿市)
＜ザ・ローカルズ 2026＞
8月02日(日) 山梨・甲府KAZOO HALL
＜TOTALFAT “BACK TO THE FOUR-MATION TOUR 2026”＞
8月08日(土) 愛知・名古屋Jammin
＜Dizzy Sunfist pre. “SUNNY CIRCUS”＞
8月11日(火/祝) 大阪・GORILLA HALL OSAKA
＜ザ・ローカルズ 2026＞
8月15日(土) 奈良・EVANS CASTLE HALL
8月16日(日) 愛媛・新居浜Jeandore
＜PUNK LIVES! 2026＞
8月22日(土) 神奈川・川崎 CLUB CITTA’
＜RUDIE’S LOCAL PARTY＞
9月6日(日) 埼玉・正和工業にじいろホール
＜New Acoustic Camp 2026＞
9月19(土)-20日(日) 群馬・水上高原リゾート200
関連リンク
◆G-FREAK FACTORY オフィシャルサイト
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◆G-FREAK FACTORY オフィシャルYouTubeチャンネル
◆＜山人音楽祭2025＞オフィシャルサイト
◆＜山人音楽祭＞オフィシャルX