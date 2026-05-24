G-FREAK FACTORYが2027年、結成30周年を迎える。これを目前に既発曲をアコースティックアレンジしたキャリア初のアコースティックアルバムを9月16日に発売することが決定した。

『灯-TOMOSHIBI』と題されたアコースティックアルバムには全8曲を収録予定。大切に灯し続けた火を胸に、巡り、辿り着いた嗜好の作品になるとのこと。なお、CD初回生産限定盤のみ＜山人音楽祭2025＞のライブとオフショットを収録したDVDが付属する。収録曲などの詳細は後日発表される予定だ。

さらには、10月より12月まで全国11ヵ所全14公演のツアー＜Path to 30th TOUR “TOMOSHIBI” -燈/灯-＞を開催することも決定した。同ツアーは全国各地をバンドセット(燈編)とアコースティックセット(灯編)の2DAYS公演で巡るもの。30周年へ向かう最後の軌跡になるとのことだ。チケットのオフィシャルファンサイト“FREAKY”先行受付は明日5月25日12:00から。

■アコースティックアルバム『灯-TOMOSHIBI』

2026年9月16日(水)発売

※2026年9月16日(水)0:00よりデジタル配信開始

配信リンク：https://lnk.to/G-FREAK_FACTORY

※収録曲 / 収録時間未定

※CD詳細：後日発表

【初回限定盤(CD＋DVD)】BDSS-0067 ※価格未定

【通常盤(CDのみ)】BDSS-0068 ※価格未定

▼CD収録曲 ※初回生産限定盤 / 通常盤共通

-include 8 tracks-

※収録曲未定 / 後日発表

All songs Produce & Arranged by G-FREAK FACTORY

▼DVD収録曲 ※初回生産限定盤のみ

＜山人音楽祭2025＞(2025年9月20日-21日＠群馬・日本トーターグリーンドーム前橋)

ライブ＆オフショット

※収録曲未定 / 後日発表

■ツアー＜Path to 30th TOUR “TOMOSHIBI” -燈/灯-＞

※＜灯編＞＝アコースティックセット / ＜燈編＞＝バンドセット

10月09日(金) 神奈川・Billboard Live YOKOHAMA

＜灯編＞ ※ワンマン

10月10日(土) 東京・Zepp DiverCity(Tokyo)

＜燈編＞ ※ゲスト後日解禁

10月17日(土) 宮城・仙台Rensa

＜燈編＞ ※ゲスト後日解禁

10月18日(日) 宮城・仙台 誰も知らない劇場

＜灯編＞ ※ワンマン

10月31日(土) 大阪・BIGCAT

＜燈編＞ ※ゲスト後日解禁

11月01日(日) 大阪・Music Club JANUS

＜灯編＞ ※ワンマン

11月07日(土) 愛知・名古屋THE BOTTOM LINE

＜燈編＞ ※ゲスト後日解禁

11月08日(日) 愛知・NAGOYA JAMMIN’

＜灯編＞ ※ワンマン

11月14日(土) 北海道・札幌 PENNY LANE24

＜燈編＞ ※ゲスト後日解禁

11月15日(日) 北海道・札幌 PENNY LANE24

＜灯編＞ ※ワンマン

11月22日(日) 福岡・BEAT STATION

＜燈編＞ ※ゲスト後日解禁

11月23日(月/祝) 福岡・BEAT STATION

＜灯編＞ ※ワンマン

12月11日(金) 群馬・高崎芸術劇場 スタジオシアター

＜灯編＞ ※ワンマン

12月12日(土) 群馬・高崎芸術劇場 スタジオシアター

＜燈編＞ ※ワンマン

▼チケット

前売り\4,800(税込 / ドリンク別)

※10/9(金) Billboard Live YOKOHAMA公演のみ対象外

※燈編はゲストあり / 灯編はワンマン

※12/11(金)-12/12(土) 高崎2公演のみ両日ワンマン

【OFFICIAL FAN SITE「FREAKY」先行】

先行受付：5/25(月)12:00〜6/7(日)23:59

※イープラスにて受付開始

■ライブ／イベント出演情報

＜FIGHT BACK 2026＞

5月31日(日) 岩手・盛岡タカヤアリーナ

＜20周年でウンザウンザを踊るツアー＞

6月13日(土) 岩手・盛岡the five morioka

6月14日(日) 秋田・秋田Club SWINDLE

＜GIANT LOOP FES 2026＞

6月20日(土) 山梨・舞鶴城公園内自由広場

＜MAD SOUL CONNECTION vol.24＞

6月21日(日) 群馬・前橋DYVER

＜F.A.D30周年シリーズ “260627”＞

6月27日(土) 神奈川・F.A.D YOKOHAMA

＜JOIN ALIVE＞

7月19日(日) 北海道・いわみざわ公園

＜OGA NAMAHAGE ROCK FESTIVAL VOL.15＞

7月25日(土) 秋田・船川港内特設ステージ(秋田県男鹿市)

＜ザ・ローカルズ 2026＞

8月02日(日) 山梨・甲府KAZOO HALL

＜TOTALFAT “BACK TO THE FOUR-MATION TOUR 2026”＞

8月08日(土) 愛知・名古屋Jammin

＜Dizzy Sunfist pre. “SUNNY CIRCUS”＞

8月11日(火/祝) 大阪・GORILLA HALL OSAKA

＜ザ・ローカルズ 2026＞

8月15日(土) 奈良・EVANS CASTLE HALL

8月16日(日) 愛媛・新居浜Jeandore

＜PUNK LIVES! 2026＞

8月22日(土) 神奈川・川崎 CLUB CITTA’

＜RUDIE’S LOCAL PARTY＞

9月6日(日) 埼玉・正和工業にじいろホール

＜New Acoustic Camp 2026＞

9月19(土)-20日(日) 群馬・水上高原リゾート200