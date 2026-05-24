Travis Japan、全国アリーナツアー『Travis Japan Concert Tour 2026 ′s travelers』映像商品が発売決定！

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Travis Japanが今年1月4日より開催してきたアリーナツアーの映像商品が発売決定した。

■アリーナツアーの興奮を多彩な特典と共に堪能しよう

今年1月より全国8都市・30公演を重ねてきたアリーナツアー『Travis Japan Concert Tour 2026 ‘s travelers』。その映像商品リリースが、5月24日に行われたツアー最終公演・LaLa arena TOKYO-BAY公演のMC内でメンバーからサプライズ発表され、会場は大きな歓声に包まれた。

昨年12月にリリースした3rdアルバム『’s travelers』を携えた本ツアー。映像商品には、横浜アリーナ公演の模様を全形態共通で収録する。

さらにDISC2には、完全生産限定盤にはビジュアルコメンタリー、初回盤にはツアードキュメンタリー、通常盤にはツアー最終日となったLaLa arena TOKYO-BAY公演の最終日のダイジェスト映像など、各形態ごとに異なる特典映像が収録される。

そして完全生産限定盤にはフォトブックレットとグッズ、初回盤にはフォトブックレット、通常盤初回プレスには三方背ケースが付属する豪華仕様となっている。

また、CDショップ別購入者特典も決定。トレーディングカードやアクリルコースター、クリアポスターなど、各店舗ごとに異なる特典が用意されている。

■リリース情報

2026.08.26 ON SALE

Blu-ray/DVD『Travis Japan Concert Tour 2026 ‘s travelers』

https://bio.to/stravelers

■【動画】「陰ニモ日向ニモ」Performance Video

■関連リンク

Travis Japan OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/60

https://www.universal-music.co.jp/travisjapan/