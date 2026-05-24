Travis Japan、アリーナツアー2026＜’s travelers＞が映像作品化
Travis Japanが、今年1月4日より開催してきた全国8都市30公演のアリーナツアー＜Travis Japan Concert Tour 2026 ’s travelers＞の映像商品を、8月26日（水）にリリースすることが決定した。
発表が行なわれたのは5月24日に行われたツアー最終公演・LaLa arena TOKYO-BAY公演にて。MC内でメンバーからサプライズ発表され、会場は大きな歓声に包まれた。
昨年12月にリリースした3rdアルバム『’s travelers』を携えた本ツアー。映像商品には横浜アリーナ公演の模様を全形態共通で収録する。
さらにDISC2には、完全生産限定盤には“ビジュアルコメンタリー”、初回盤には“ツアードキュメンタリー”、通常盤にはツアー最終日となったLaLa arena TOKYO-BAY公演の最終日のダイジェスト映像など、各形態ごとに異なる特典映像を収録。完全生産限定盤にはフォトブックレットとグッズ、初回盤にはフォトブックレット、通常盤初回プレスには三方背ケースが付属する豪華仕様となっている。
また、CDショップ別購入者特典も決定した。トレーディングカードやアクリルコースター、クリアポスターなど、各店舗ごとに異なる特典が用意されている。
■＜Travis Japan Concert Tour 2026 ’s travelers＞
2026年8月26日（水）発売
予約 https://bio.to/stravelers
＜完全生産限定盤＞（2Blu-ray＋グッズ/2DVD＋グッズ）
仕様：ワンピースボックス＋デジパック＋フォトブックレット＋グッズ
2Blu-ray＋グッズ：UPXC-9014/税込￥7,970
2DVD＋グッズ：UPBC-9014/税込￥7,450
▼Disc1(Blu-ray/DVD共通)：
Travis Japan Concert Tour 2026 ’s travelers
▼Disc2(Blu-ray/DVD共通)：
’s travelers -ビジュアルコメンタリー-
ほか
＜初回盤＞（2Blu-ray/2DVD）
仕様：三方背ケース＋デジパック＋フォトブックレット
2Blu-ray：UPXC-9015/税込￥7,270
2DVD：UPBC-9015/税込￥6,750
▼Disc1(Blu-ray/DVD共通)：
Travis Japan Concert Tour 2026 ’s travelers
▼Disc2(Blu-ray/DVD共通)：
’s travelers -ツアードキュメンタリー-
ほか
＜通常盤 初回プレス＞（2Blu-ray/2DVD）
仕様：三方背ケース(*初回プレスのみ)＋トールケース
2Blu-ray：UPXC-9016/税込￥5,980
2DVD：UPBC-9016/税込￥5,460
▼Disc1(Blu-ray/DVD共通)：
Travis Japan Concert Tour 2026 ’s travelers
▼Disc2(Blu-ray/DVD共通)：
最終日公演ダイジェスト @LaLa arena TOKYO-BAY 2026.05.24
ほか
※通常盤 初回プレス(2Blu-ray/UPXC-9016)は在庫終了し次第、通常盤(UPXC-1009)に切り替わります。
※通常盤 初回プレス(2DVD/ UPBC-9016)は在庫終了し次第、通常盤(UPBC-1009)に切り替わります。
【CDショップ別購入者特典】
UNIVERSAL MUSIC STORE：トレーディングカード7種セット
Amazon.co.jp：アクリルコースター
HMV：リングノート
TOWER RECORDS：チケットホルダー
TSUTAYA：A3クリアポスター
セブンネットショッピング：ナップサック
楽天ブックス：A4クリアファイル
その他一般店：ポストカード
※購入特典は先着の特典です。なくなり次第終了となりますので、特典をご希望の方はぜひお早めにご予約ください。
※一部お取扱いのないCDショップ、オンラインショップもございます。詳しくは購入ご希望のショップへお問い合わせ下さい。
※一部オンラインショップでは特典付き商品カートがございます。特典をご要望のお客様は詳細をご確認の上、特典付き商品カートよりお買い求め下さい。