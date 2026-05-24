■＜Travis Japan Concert Tour 2026 ’s travelers＞

2026年8月26日（水）発売

予約 https://bio.to/stravelers

＜完全生産限定盤＞（2Blu-ray＋グッズ/2DVD＋グッズ）

仕様：ワンピースボックス＋デジパック＋フォトブックレット＋グッズ

2Blu-ray＋グッズ：UPXC-9014/税込￥7,970

2DVD＋グッズ：UPBC-9014/税込￥7,450

▼Disc1(Blu-ray/DVD共通)：

Travis Japan Concert Tour 2026 ’s travelers

▼Disc2(Blu-ray/DVD共通)：

’s travelers -ビジュアルコメンタリー-

ほか

＜初回盤＞（2Blu-ray/2DVD）

仕様：三方背ケース＋デジパック＋フォトブックレット

2Blu-ray：UPXC-9015/税込￥7,270

2DVD：UPBC-9015/税込￥6,750

▼Disc1(Blu-ray/DVD共通)：

Travis Japan Concert Tour 2026 ’s travelers

▼Disc2(Blu-ray/DVD共通)：

’s travelers -ツアードキュメンタリー-

ほか

＜通常盤 初回プレス＞（2Blu-ray/2DVD）

仕様：三方背ケース(*初回プレスのみ)＋トールケース

2Blu-ray：UPXC-9016/税込￥5,980

2DVD：UPBC-9016/税込￥5,460

▼Disc1(Blu-ray/DVD共通)：

Travis Japan Concert Tour 2026 ’s travelers

▼Disc2(Blu-ray/DVD共通)：

最終日公演ダイジェスト @LaLa arena TOKYO-BAY 2026.05.24

ほか

※通常盤 初回プレス(2Blu-ray/UPXC-9016)は在庫終了し次第、通常盤(UPXC-1009)に切り替わります。

※通常盤 初回プレス(2DVD/ UPBC-9016)は在庫終了し次第、通常盤(UPBC-1009)に切り替わります。

【CDショップ別購入者特典】

UNIVERSAL MUSIC STORE：トレーディングカード7種セット

Amazon.co.jp：アクリルコースター

HMV：リングノート

TOWER RECORDS：チケットホルダー

TSUTAYA：A3クリアポスター

セブンネットショッピング：ナップサック

楽天ブックス：A4クリアファイル

その他一般店：ポストカード

※購入特典は先着の特典です。なくなり次第終了となりますので、特典をご希望の方はぜひお早めにご予約ください。

※一部お取扱いのないCDショップ、オンラインショップもございます。詳しくは購入ご希望のショップへお問い合わせ下さい。

※一部オンラインショップでは特典付き商品カートがございます。特典をご要望のお客様は詳細をご確認の上、特典付き商品カートよりお買い求め下さい。