元Flower、E−girlsで、実業家で歌手の武藤千春（31）が24日、インスタグラムを更新。結婚を発表した。

「ご報告」と題し、「私ごとではございますが、かねてよりお付き合いしていた方とこのたび3月22日に結婚いたしましたことをご報告いたします」と報告。

「我が道を進み、気の強い私ですがどんなときも寄り添い続けてくれて、私が暮らす信州・小諸へ移住までしてくれた、いつも真っ直ぐに一生懸命でガッツのある彼と、こうして家族になれたことをとても嬉しく思います」と思いをつづった。

「まだまだ未熟なふたりですが、これからも周りの方々への感謝の気持ちを忘れず、家族として支え合いながら、何気ない日々の中にある幸せを大切にしていきます」と決意を記した。「そして私はこれからも変わらず！自分らしく目の前の世界を存分に面白がりながら遊び、働き、のびのびと活動してまいります」と伝えた。

「日頃より応援してくださる皆さま、お世話になっている皆さまへ、改めて感謝を込めて。今後ともご指導ご鞭撻のほど、何卒よろしくお願い申し上げます」と呼びかけた。

「結婚報告の写真は、婚姻届の証人でもある尊敬する写真家・立木義浩先生に、ふたりにとっての思い出の場所で撮影していただき、これもまた記憶に残る大切な瞬間となりました」と明かし、ウェディングショットを公開した。