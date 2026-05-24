◆大相撲夏場所千秋楽（２４日・両国国技館）

小結・若隆景（荒汐）が、大関・霧島（音羽山）との３敗同士の優勝決定戦を制し、２２年春場所以来、史上３位のブランクとなる２５場所ぶり２度目の優勝を果たした。

若隆景は１１日目に、霧島との２敗対決に完敗したが、あきらめずに１２日目から勝利を重ねた。今場所は右肘痛を抱えながらも、低い姿勢から攻める速い相撲で快進撃を見せた。

初優勝後は苦難の連続だった。２３年春場所で右膝前十字じん帯を損傷の大けがを負って手術。３場所連続で全休を余儀なくされたが、同年九州場所に幕下で復帰し、再起を果たした。２５年秋場所は大関昇進にも挑んだが、首痛の影響で負け越して失敗。その後も不屈の魂ではい上がり、返り三役だった今場所、再び賜杯を手にした。

大関昇進の目安は「三役で直近３場所３３勝」。７月の名古屋場所でも２ケタ白星を挙げて、足場固めができれば、９月の秋場所で１９５８年以降初土俵では最年長となる３１歳９か月での新大関昇進に挑むことになる。

◆若隆景 渥（わかたかかげ・あつし、本名・大波 渥）１９９４年１２月６日、福島県福島市出身、３１歳。東洋大から１７年春場所三段目最下位格付け出しで、初土俵。１９年九州場所で新入幕。関脇で迎えた２２年春場所、１２勝３敗で高安との優勝決定戦を制し、初優勝。父は元幕下・若信夫、兄は幕下・若隆元と東前頭５枚目・若元春。１８３センチ、１３５キロ。