マドリーを去るカルバハル「感動せずにはいられなかった」。ラストマッチは勝利「本当に素晴らしい経験だった」

マドリーを去るカルバハル「感動せずにはいられなかった」。ラストマッチは勝利「本当に素晴らしい経験だった」