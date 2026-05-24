『山口くんはワルくない』は高橋恭平の新たな代表作に!? 監督も太鼓判「驚かされることの連続」
なにわ男子・高橋恭平の新たな代表作が爆誕!? 6月5日の全国公開を控え、SNSを中心に連日爆発的な期待の声が寄せられている映画『山口くんはワルくない』。公開に先駆けて大阪で行われた最速試写会でも、「最強ギャップ男子の山口くんにキュンキュンで、ずーっと口角あがってた」「山口くんメロすぎる（語彙力皆無）」などの声が絶えず、早くも高橋演じる主人公“山口くん”に沼る観客が続出している。
【写真】美×美 高橋恭平＆岩瀬洋志のツーショット
高橋が演じる山口くんは、金髪にピアス、鋭い目つきと、とにかく圧がすごすぎる強烈なビジュアルの持ち主。転校早々、クラスメイトからは「ヤクザ」と呼ばれ怯えられているコワモテ男子だ。しかしその素顔は、誰よりも優しくお茶目で勉強にも一生懸命、家族思いな一面も持つという、究極のギャップの塊。ヒロインの皐（高橋ひかる）のことも「ちゃんと守るから」と優しく包み込み、照れると耳が赤くなってしまうようなピュアな一面ものぞかせる。さらに、皐とクラスの陽キャイケメン、石崎（岩瀬洋志）が親しそうにする姿を見て嫉妬してしまうやきもち焼きなところなど、知れば知るほど愛らしさが炸裂する、全人類沼落ち確定の主人公なのだ。
少女漫画において「関西弁男子」というとコミカルで三枚目なキャラで、また、ヒロインに思いを寄せる恋のライバルとして物語をにぎわせる、“当て馬”ポジションになるイメージも強い。
しかし本作では、物語のド真ん中に君臨する主人公として登場。パフォーマンスでもバラエティー番組などでも関西弁で多くのファンを魅了している、なにわ男子のメンバーであり、自身も関西ネイティブである高橋にとって、山口くんはこれ以上ない最高のハマり役と言える。
近年はドラマ『ストロボ・エッジ』や映画『ロマンティック・キラー』、今夏公開の『ブルー・ロック』など、話題作への出演が続き、俳優としての注目度も急上昇している高橋。本作で演じた山口くんについては、「とにかくコワモテ、ギャップ、関西弁、ドスを効かせる感じを意識して演じた」「今はもう使わないようなコテコテの関西弁のイントネーションや強面の表情を作るのが難しかった」と、独特な役作りを振り返る。
メガホンを取った守屋健太郎監督は、キャラクター像について高橋と話し合ったことを振り返り、「クランクイン前に恭平さんと“山口くん像”について会話を始めた際、彼から『自分の中で考えているプランがあるので、その内容で挑戦させていただけないか？』と提案があり、座長として作品全体のことを考えてくれている恭平さんの案に今回賭けてみようと思った。演出プランを事前に決めすぎず、ライブ感を大切に進めてみようと。実際に撮影が始まると、恭平さんが僕の想像をはるかに超える“山口くん”を演じてくれ、驚かされることの連続でした。山口くんにびっくりする皐たちと同じ気分を味わいましたね（笑）」と語り、高橋のポテンシャルの高さを告白。
特に衝撃だったのは高橋の身体性と瞬発力の高さで、「とにかくアクションが上手い！ 山口くんが体育倉庫でクラスメイトをボコボコにする…という妄想シーンの撮影で、普通、ドロップキックをする時はトランポリンを使うんですが、アクションチームから『何もなくてもやれるよね？』と聞かれたときに『やれます』と即答してて。自分のジャンプ力だけであの高さまで跳んで、綺麗な垂直キックを決めたのは、ものすごい能力ですよ。一瞬でパッとスイッチが切り替わるところも、さすがでしたね」と太鼓判を押している。
また、原作でピアスを着けている山口くんに合わせ、ピアス穴を開けていない高橋はマグネットピアスを着けて撮影に挑んだ。「最初の方はめちゃくちゃ痛いのを我慢してたんです。でも、最終的には慣れました！」と爽やかに語るなど、体を張って役に向き合う真摯な姿勢は、山口くんの持つ一本気な魅力とも見事にシンクロ。
さらに高橋は、「今までいろいろな映画に出演させていただきましたが、ここまでコテコテの関西弁で、恋愛もので、自分が一番年上で主演という立場でやらせてもらい、自分自身成長できたなと、思い出深い作品です。老若男女、いろんな方々にさまざまな角度で楽しんでいただける新感覚のラブストーリーだと思います」と、確かな自信をのぞかせている。
映画本編では、バーベキューやダンス大会、夏祭りからまさかの山口くんのお宅訪問まで──誰もが憧れるドキドキのアオハルイベントが満載。そして、そんな魅力あふれる山口くんに翻弄されるのは女子だけではなく…山口くんに惹かれるクラスのイケメン男子・石崎も登場し、“予測不能な恋のトライアングル”が描かれる!? ハマり役過ぎる“山口くん”は、間違いなく高橋の新たな代表作となるだろう。
※高橋ひかるの「高」は「はしご高」が正式表記
映画『山口くんはワルくない』は、6月5日より公開。
高橋が演じる山口くんは、金髪にピアス、鋭い目つきと、とにかく圧がすごすぎる強烈なビジュアルの持ち主。転校早々、クラスメイトからは「ヤクザ」と呼ばれ怯えられているコワモテ男子だ。しかしその素顔は、誰よりも優しくお茶目で勉強にも一生懸命、家族思いな一面も持つという、究極のギャップの塊。ヒロインの皐（高橋ひかる）のことも「ちゃんと守るから」と優しく包み込み、照れると耳が赤くなってしまうようなピュアな一面ものぞかせる。さらに、皐とクラスの陽キャイケメン、石崎（岩瀬洋志）が親しそうにする姿を見て嫉妬してしまうやきもち焼きなところなど、知れば知るほど愛らしさが炸裂する、全人類沼落ち確定の主人公なのだ。
少女漫画において「関西弁男子」というとコミカルで三枚目なキャラで、また、ヒロインに思いを寄せる恋のライバルとして物語をにぎわせる、“当て馬”ポジションになるイメージも強い。
しかし本作では、物語のド真ん中に君臨する主人公として登場。パフォーマンスでもバラエティー番組などでも関西弁で多くのファンを魅了している、なにわ男子のメンバーであり、自身も関西ネイティブである高橋にとって、山口くんはこれ以上ない最高のハマり役と言える。
近年はドラマ『ストロボ・エッジ』や映画『ロマンティック・キラー』、今夏公開の『ブルー・ロック』など、話題作への出演が続き、俳優としての注目度も急上昇している高橋。本作で演じた山口くんについては、「とにかくコワモテ、ギャップ、関西弁、ドスを効かせる感じを意識して演じた」「今はもう使わないようなコテコテの関西弁のイントネーションや強面の表情を作るのが難しかった」と、独特な役作りを振り返る。
メガホンを取った守屋健太郎監督は、キャラクター像について高橋と話し合ったことを振り返り、「クランクイン前に恭平さんと“山口くん像”について会話を始めた際、彼から『自分の中で考えているプランがあるので、その内容で挑戦させていただけないか？』と提案があり、座長として作品全体のことを考えてくれている恭平さんの案に今回賭けてみようと思った。演出プランを事前に決めすぎず、ライブ感を大切に進めてみようと。実際に撮影が始まると、恭平さんが僕の想像をはるかに超える“山口くん”を演じてくれ、驚かされることの連続でした。山口くんにびっくりする皐たちと同じ気分を味わいましたね（笑）」と語り、高橋のポテンシャルの高さを告白。
特に衝撃だったのは高橋の身体性と瞬発力の高さで、「とにかくアクションが上手い！ 山口くんが体育倉庫でクラスメイトをボコボコにする…という妄想シーンの撮影で、普通、ドロップキックをする時はトランポリンを使うんですが、アクションチームから『何もなくてもやれるよね？』と聞かれたときに『やれます』と即答してて。自分のジャンプ力だけであの高さまで跳んで、綺麗な垂直キックを決めたのは、ものすごい能力ですよ。一瞬でパッとスイッチが切り替わるところも、さすがでしたね」と太鼓判を押している。
また、原作でピアスを着けている山口くんに合わせ、ピアス穴を開けていない高橋はマグネットピアスを着けて撮影に挑んだ。「最初の方はめちゃくちゃ痛いのを我慢してたんです。でも、最終的には慣れました！」と爽やかに語るなど、体を張って役に向き合う真摯な姿勢は、山口くんの持つ一本気な魅力とも見事にシンクロ。
さらに高橋は、「今までいろいろな映画に出演させていただきましたが、ここまでコテコテの関西弁で、恋愛もので、自分が一番年上で主演という立場でやらせてもらい、自分自身成長できたなと、思い出深い作品です。老若男女、いろんな方々にさまざまな角度で楽しんでいただける新感覚のラブストーリーだと思います」と、確かな自信をのぞかせている。
映画本編では、バーベキューやダンス大会、夏祭りからまさかの山口くんのお宅訪問まで──誰もが憧れるドキドキのアオハルイベントが満載。そして、そんな魅力あふれる山口くんに翻弄されるのは女子だけではなく…山口くんに惹かれるクラスのイケメン男子・石崎も登場し、“予測不能な恋のトライアングル”が描かれる!? ハマり役過ぎる“山口くん”は、間違いなく高橋の新たな代表作となるだろう。
※高橋ひかるの「高」は「はしご高」が正式表記
映画『山口くんはワルくない』は、6月5日より公開。