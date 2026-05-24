M!LK塩崎太智、ディズニーランドを満喫するほっこり笑顔ショット 同行者も公開「幸せそう」「かわいすぎて滅」「プーさんより可愛くて助かる」
5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの塩崎太智（※崎=たつさき、25）が23日、自身のインスタグラムを更新。ディズニーランドを満喫する写真を披露した。
【写真】「幸せそう」「かわいすぎて滅」ディズニー満喫ショットを公開した塩崎太智 ※ジャンとの2ショットは4枚目
塩崎は「おでかけ！」とのコメントとともに、園内各所で笑顔でポーズする写真を複数枚披露。最後の写真では、9人組ミクスチャーユニット・SUPER★DRAGONのジャン海渡（26）とおみやげの袋を手にする楽しげな2ショットも公開した。
この投稿にファンからは「かわいすぎて滅」「幸せが詰め込まれてる」「プーさんより可愛くて助かる」「本当にだいちゃんが幸せそうで嬉しい」「だいちゃんかわいすぎ!!楽しんでる姿見れて嬉しい!!!」「ジャンくんと一緒に行ってたんだ！だからいいお顔してたんだね〜」「塩ジャン最高だねー」「大事なお友達と1番好きな場所で羽を伸ばせるって幸せだよね」などのコメントが寄せられている。
【写真】「幸せそう」「かわいすぎて滅」ディズニー満喫ショットを公開した塩崎太智 ※ジャンとの2ショットは4枚目
塩崎は「おでかけ！」とのコメントとともに、園内各所で笑顔でポーズする写真を複数枚披露。最後の写真では、9人組ミクスチャーユニット・SUPER★DRAGONのジャン海渡（26）とおみやげの袋を手にする楽しげな2ショットも公開した。