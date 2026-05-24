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【TOKYO LIGHTS 2026】Adoメドレー×都庁マッピングが圧巻！“無料とは思えない”神演出に鳥肌



東京・新宿で開催されている光の祭典「TOKYO LIGHTS 2026」で、歌手・Adoの楽曲メドレーと連動したプロジェクションマッピングが「クオリティが異次元」と話題を集めている。



舞台となるのは東京都庁舎。巨大な壁面いっぱいに映し出される映像は、「唱」のイントロとともにスタートし、歌詞のタイポグラフィやキャラクターが建物全体を駆け巡る圧巻の演出が展開される。



さらに、心臓の鼓動を思わせるダイナミックなビジュアルや、リズムに合わせて変化する光の表現が続き、音楽と映像が完全にシンクロ。建物の凹凸を活かした立体的な映像が、まるで都庁そのものを動かしているかのような錯覚を生み出す。



後半では、世界各国のクリエイターによるプロジェクションマッピング作品も登場。イタリアやスペイン、日本など、多様な表現が次々と披露され、まさに“世界大会レベル”の映像体験が広がる。



これほどのショーが無料で楽しめるというのも驚きだ。



実際の映像の迫力や音楽とのシンクロは動画でチェック！