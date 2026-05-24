【USJ裏話】3500円の巨大ホットドッグ、でかいだけじゃなく“世界唯一”の中身だった
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市此花区）は、開業25周年の特別だらけの“祭り”を開催中。その中でも注目を集めている、期間限定の“食べ歩き”フードの知られざる裏話が、明らかになった。
【写真多数】USJ、25周年で“やりすぎ”…話題のフードの数々
USJは、今年3月31日にパーク開業25周年を迎え、「Discover U!!!（ディスカバー・ユー）」をテーマに、特別な体験を届けている。食べ歩きフードは、サーティワンアイスクリーム、キユーピー、伊藤ハム、サントリー、ヤクルトの人気商品とコラボレーションし、やりすぎ感すらある“本気パロディー”メニューがそろう。
『アルトバイエルン・ドッグ〜ミート・モンスター〜』は、伊藤ハムのアルトバイエルンが迫力満点のホットドッグになった。ソーセージ、ベーコン、ゴロゴロ野菜がトッピングされ、“モンスター級”のボリュームが話題。
使用されたアルトバイエルンは35センチ超の大きさで、このサイズのアルトバイエルンを食べられるのは、現時点で、世界中どこを探してもUSJだけだという。USJの敬意を込めた“本気パロ”に伊藤ハムが賛同し、実現した。
■『アルトバイエルン・ドッグ〜ミート・モンスター〜』
販売場所：ユニバーサル・マーケット内 ホットドッグカート
3500円
【写真多数】USJ、25周年で“やりすぎ”…話題のフードの数々
USJは、今年3月31日にパーク開業25周年を迎え、「Discover U!!!（ディスカバー・ユー）」をテーマに、特別な体験を届けている。食べ歩きフードは、サーティワンアイスクリーム、キユーピー、伊藤ハム、サントリー、ヤクルトの人気商品とコラボレーションし、やりすぎ感すらある“本気パロディー”メニューがそろう。
使用されたアルトバイエルンは35センチ超の大きさで、このサイズのアルトバイエルンを食べられるのは、現時点で、世界中どこを探してもUSJだけだという。USJの敬意を込めた“本気パロ”に伊藤ハムが賛同し、実現した。
■『アルトバイエルン・ドッグ〜ミート・モンスター〜』
販売場所：ユニバーサル・マーケット内 ホットドッグカート
3500円