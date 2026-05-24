お笑いコンビ「鬼越トマホーク」の金ちゃん（40）が23日深夜に放送されたテレビ東京「ゴッドタン」（土曜深夜2・10）に出演。所属する吉本興業の「最大派閥」を明かした。

今回は「気づいちゃったオーディション」と題して放送され、トップバッターにお笑いトリオ「青色1号」が登場。同トリオが気づいたのは「太田プロ若手はみんな酒井軍団」と、同事務所の先輩芸人「アルコ＆ピース」の酒井健太に可愛がられていると明かした。

同トリオのカミムラは「僕らが（キングオブコント）決勝行く前から可愛がってくれてて」と、賞レースで活躍する前からお世話になっていると告白。後輩たちを可愛がる酒井に対し、周囲は「何であんなやつ可愛がっているんだ」と笑われていた。

しかし、後輩たちが結果を出し始めたことで周囲の評価は一変。酒井のことを今では「ライト兄弟」と呼ばれているという。これに、MCのお笑いコンビ「おぎやはぎ」の矢作兼が「吉本の酒井は誰なの?最大派閥」と聞いた。

この質問に金ちゃんが「今凄い軍団が…アインシュタインの（河井）ゆずるさん」と答えた。続けて「大阪から東京に来て、新年会とか3daysやっている。大阪で2days、東京で3daysで全部で5daysやっている。本当に東京を牛耳ろうとしてて。とんでもないです。これが」と現状を明かし、スタジオは驚きに包まれた。