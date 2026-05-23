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クレカ40枚以上発行のマニアが解説！三井住友とJCBゴールド徹底比較「最大の欠点がほぼ解消された」

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ゴールドカードマニアチャンネル」が、「【2026年最新】三井住友カードゴールド（NL）とJCBゴールドを比較！（後編）」を公開した。クレカを40枚以上発行してきたマニアが、人気の2大ゴールドカードをクレカ積立投資や保険、ポイントの使い道などの視点から徹底比較し、それぞれの最適な選び方を解説している。



動画中盤では、クレカ積立投資でのポイント還元について検証。三井住友カードゴールド（NL）は前年の利用額に応じて還元率が変動する一方、JCBゴールドは前月に5万円以上利用すれば1%還元となり、マニアは「最大の還元率にするためのハードルは低い」と評価した。



また、ポイントの使い道について、JCBは「貯めたポイントの使いにくさ」が最大の欠点だったと指摘しつつも、新しいポイントプログラムへの移行で改善されたと解説。さらに、旅行傷害保険については、三井住友が最高2,000万円に対し、JCBは最高1億円であり、「清々しいまでに明確な差が出ている」と語った。



総括として、マニアは三井住友を「初めてゴールドカードを持つ人におすすめ」と推奨。一方、JCBについては「社会人としてある程度落ち着き始める20代後半くらいの人におすすめ」とし、上位カードへの完全招待制という「ロマンを追い求めるかと言う観点がある」と独自の哲学を展開した。ライフスタイルや価値観に合わせて、自身に最適な一枚を選ぶヒントが詰まった動画となっている。



【投稿者紹介】

・名前「タイジュ＠ゴールドカードマニア」

これまでに40枚以上のクレジットカードを発行し、年会費無料のものを中心に10枚以上のゴールドカードを発行。

「誰か1人にでも”役に立った”」と思ってもらえる情報発信を目指して活動中。

Youtubeチャンネルの他に、ウェブサイト「ゴールドカードマニア」も運営中。



・Youtubeチャンネル「ゴールドカードマニアch」

http://www.youtube.com/@gold-card-mania

・ウェブサイト「ゴールドカードマニア」

https://gold-card-mania.com/