2026年5月24日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年5月24日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
メンタル的に追い詰められそう。スポーツで発散が◎。
周囲から浮いてしまいそう……。今日は表に出過ぎないよう努力して。
人の心の機微をよく読もう。人間関係がぐっとスムーズに。
物事が停滞する暗示。焦らずに前向きの姿勢をキープ！
注意力が散漫に。財布やカードなど大事な物をなくさないよう注意しよう。
学習意欲が高まる1日。新しいテーマに取り組んでみて。
新しい行動にツキなし。今の状態で満足することが大事。
楽しい1日になりそう。友達と一緒の行動がポイントに。
友達関係に幸運がひそむ日。マメに連絡をとってみよう。
金運がイマイチ。友達付き合いや衝動買いには注意すること。
いいアイデアがどんどん湧く日。共同作業に持ち込もう。
体を動かすと幸運が到来。汗をたっぷりかけば気分も上昇！
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)
12位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
メンタル的に追い詰められそう。スポーツで発散が◎。
11位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
周囲から浮いてしまいそう……。今日は表に出過ぎないよう努力して。
10位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
人の心の機微をよく読もう。人間関係がぐっとスムーズに。
9位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
物事が停滞する暗示。焦らずに前向きの姿勢をキープ！
8位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
注意力が散漫に。財布やカードなど大事な物をなくさないよう注意しよう。
7位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
学習意欲が高まる1日。新しいテーマに取り組んでみて。
6位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
新しい行動にツキなし。今の状態で満足することが大事。
5位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
楽しい1日になりそう。友達と一緒の行動がポイントに。
4位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
友達関係に幸運がひそむ日。マメに連絡をとってみよう。
3位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
金運がイマイチ。友達付き合いや衝動買いには注意すること。
2位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
いいアイデアがどんどん湧く日。共同作業に持ち込もう。
1位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
体を動かすと幸運が到来。汗をたっぷりかけば気分も上昇！
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)