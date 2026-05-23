「いや、脚長過ぎん」玉森裕太、美し過ぎるスーツショット披露！ 「着こなしがさすが」「絵になる」
Kis-My-Ft2の玉森裕太さんは5月22日、自身のInstagramを更新。スーツ姿を披露し、反響を呼んでいます。
【写真】玉森裕太、美し過ぎるスーツショット披露！
この投稿にファンからは、「かっこいい…美しいです…」「真っ白なお肌に黒い衣装がすてき」「美しい世界に溶け込んでてかっこよ過ぎる」「似合い過ぎてる」「着こなしがさすが過ぎる」「鏡の中からのカメラ目線にズッキューンです」「絵になるモデルさん過ぎます」「いや、脚長過ぎん」「美し過ぎてドキドキしてます」との声が寄せられました。
(文:古原 美咲)
【写真】玉森裕太、美し過ぎるスーツショット披露！
「美し過ぎてドキドキ」玉森さんは11枚の写真を投稿し、スーツ姿を披露しました。黒いスーツに身を包んだ玉森さんは、透明感のある白い肌が際立ち、洗練された雰囲気。抜群のスタイルで、美しい存在感を放っています。
この投稿にファンからは、「かっこいい…美しいです…」「真っ白なお肌に黒い衣装がすてき」「美しい世界に溶け込んでてかっこよ過ぎる」「似合い過ぎてる」「着こなしがさすが過ぎる」「鏡の中からのカメラ目線にズッキューンです」「絵になるモデルさん過ぎます」「いや、脚長過ぎん」「美し過ぎてドキドキしてます」との声が寄せられました。
「玉森くんらしいシール帳でほんとおもろい」1日の投稿では「シール帳の抜き打ちがありました」とつづり、玉森さんのシール帳を公開する動画を投稿。コメントでは、「笑顔がすてき過ぎる 癒しをありがとう」「玉森くんらしいシール帳でほんとおもろい」「ねぇ〜かわい過ぎる」との声が寄せられています。気になる人は、チェックしてみてください。
(文:古原 美咲)