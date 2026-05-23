ポーランドバレーボール連盟（PZPS）は20日（水）、男子ポーランド代表のバレーボールネーションズリーグ（VNL）2026のメンバーを発表した。

FIVB世界ランキング1位、昨年のVNL王者のポーランド。二コラ・グルビッチ監督の元、今年も世界トップレベルの選手が連覇を目指し、集結する。

今回招集されたのは30選手。世界トップレベルのアウトサイドヒッター、ウィルフレド・レオンやペルージャで男子日本代表のキャプテン石川祐希とチームメイトのカミル・セメニウク、日本のサントリーサンバーズ大阪でもプレーした経験があるアレクサンデル・シリフカなどが今年も選出された一方、代表を辞退していたバルトシュ・クレク（東京グレートベアーズ）やノルベルト・フベル（ウルフドッグス名古屋）は2026年の登録メンバーにも入っていない。

男子ポーランド代表は予選ラウンドの第1週を中国で、第2週をポーランドで、第3週をアメリカで戦う。初戦は6月10日（水）に行われる男子キューバ代表戦だ。

■男子ポーランド代表 バレーボールネーションズリーグ2026 ロスター



▼アウトサイドヒッター

バルトシュ・フィルシュト

トマシュ・フォルナル

ウィルフレド・レオン

アルトゥル・シャルプク

カミル・セメニウク

アレクサンデル・シリフカ

ヤクブ・キエドス

ミコワイ・サヴィツキ

ミハウ・ギエルゾット

バルトシュ・ジック



▼ミドルブロッカー

ヤクブ・コハノフスキ

シモン・ヤクビシャク

ヤクブ・ノヴァク

マテウシュ・ビエニエク

バルトウォミエイ・レマンスキ

ヤクブ・マイクシャク

アドリアン・マルキエヴィッチ

マテウシュ・ポレンバ



▼セッター

マルチン・コメンダ

ヤン・フィルレイ

マルセル・バカイ

ヤクブ・プシビウコヴィッチ



▼オポジット

アレクセイ・ナセヴィッチ

バルトウォミェイ・ボウォンジ

バルトシュ・ゴムウカ

ケヴィン・ササック



▼リベロ

ヤクブ・ポピフチャク

マクシミリアン・グラニエチュネ

ヤクブ・チュナイティス

バルトシュ・フィヤウェク