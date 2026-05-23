男子ポーランドがVNLのメンバーを発表！ シリフカやレオンが選出
ポーランドバレーボール連盟（PZPS）は20日（水）、男子ポーランド代表のバレーボールネーションズリーグ（VNL）2026のメンバーを発表した。
FIVB世界ランキング1位、昨年のVNL王者のポーランド。二コラ・グルビッチ監督の元、今年も世界トップレベルの選手が連覇を目指し、集結する。
今回招集されたのは30選手。世界トップレベルのアウトサイドヒッター、ウィルフレド・レオンやペルージャで男子日本代表のキャプテン石川祐希とチームメイトのカミル・セメニウク、日本のサントリーサンバーズ大阪でもプレーした経験があるアレクサンデル・シリフカなどが今年も選出された一方、代表を辞退していたバルトシュ・クレク（東京グレートベアーズ）やノルベルト・フベル（ウルフドッグス名古屋）は2026年の登録メンバーにも入っていない。
男子ポーランド代表は予選ラウンドの第1週を中国で、第2週をポーランドで、第3週をアメリカで戦う。初戦は6月10日（水）に行われる男子キューバ代表戦だ。
■男子ポーランド代表 バレーボールネーションズリーグ2026 ロスター
▼アウトサイドヒッター
バルトシュ・フィルシュト
トマシュ・フォルナル
ウィルフレド・レオン
アルトゥル・シャルプク
カミル・セメニウク
アレクサンデル・シリフカ
ヤクブ・キエドス
ミコワイ・サヴィツキ
ミハウ・ギエルゾット
バルトシュ・ジック
▼ミドルブロッカー
ヤクブ・コハノフスキ
シモン・ヤクビシャク
ヤクブ・ノヴァク
マテウシュ・ビエニエク
バルトウォミエイ・レマンスキ
ヤクブ・マイクシャク
アドリアン・マルキエヴィッチ
マテウシュ・ポレンバ
▼セッター
マルチン・コメンダ
ヤン・フィルレイ
マルセル・バカイ
ヤクブ・プシビウコヴィッチ
▼オポジット
アレクセイ・ナセヴィッチ
バルトウォミェイ・ボウォンジ
バルトシュ・ゴムウカ
ケヴィン・ササック
▼リベロ
ヤクブ・ポピフチャク
マクシミリアン・グラニエチュネ
ヤクブ・チュナイティス
バルトシュ・フィヤウェク