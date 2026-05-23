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ホールディングス化はすべきなのか。この答えを知っている経営者は勝ち組です。

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市ノ澤翔が「ホールディングス化はすべきなのか。この答えを知っている経営者は勝ち組です。」を公開した。動画では、近年中小企業でも増加している「ホールディングス化」のメリットとデメリットを解説し、導入にあたっては自社の目的に合わせた総合的な判断が不可欠であると結論付けている。



市ノ澤氏はまず、ホールディングス化を「持株会社とよばれる会社を上に作って、その会社が複数の会社の株を所有することによりグループ会社を作ること」と定義。近年、複数事業を行う企業が増加したことで、管理のしやすさや事業承継対策として注目されていると語る。メリットとして、「事業承継対策」「事業売却しやすい」「経営管理がしやすい」の3点を挙げた。特に事業承継においては、子会社化することで利益による株価の上昇を抑えられるなど、将来的な税負担の軽減に繋がる仕組みを図解でわかりやすく解説している。



一方で、ホールディングス化には注意点もあると警鐘を鳴らす。会社が増えることで税理士費用などの管理コストが増加するほか、別会社になることで子会社間の物理的・心理的距離が広がり、連携が取りづらくなるデメリットを指摘した。さらに、金融機関や不動産屋などが事業承継対策としてホールディングス化を勧めてくる裏事情にも言及。「銀行はお金を貸したい」「不動産屋は物件を売りたい」というそれぞれの思惑があるため、彼らの提案が必ずしも会社にとっての最善策とは限らないと語る。税額ばかりに気を取られ、会社の財務がボロボロになっては大損してしまうため、「税額が減るからという理由だけで選択することは絶対にやめていただきたい」と強く訴えかけた。



最後に市ノ澤氏は「ホールディングス化は目的ではなくて手段」であると強調。何もしないのが一番良いケースもあるとした上で、事業承継の専門家に相談し、あらゆる方法を比較検討してから実行することが、会社を守るための最良の選択であると締めくくった。