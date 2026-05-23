　●今週の業種別騰落率ランキング

　　※5月22日終値の5月15日終値に対する騰落率
　　　東証33業種　　　　　　　　値上がり：　13 業種　　値下がり：　20 業種
　　　東証プライム：1563銘柄　　値上がり： 676 銘柄　　値下がり： 863 銘柄　　変わらず他：　24 銘柄

　　東証33業種　　　騰落率(％) 　【株価】上昇率／下落率　上位3銘柄
１. サービス業(0283)　 +10.41 　クオンツ総研 <9552> 、エアトリ <6191> 、リクルート <6098>
２. 情報・通信業(0275)　 +6.28 　ＦＩＧ <4392> 、アステリア <3853> 、ＫＬａｂ <3656>
３. 銀行業(0278)　　　　 +5.08 　山形銀 <8344> 、プロクレＨＤ <7384> 、ゆうちょ銀 <7182>
４. その他金融業(0281)　 +4.94 　日本取引所 <8697> 、プレミアＧ <7199> 、オリックス <8591>
５. 電気機器(0266)　　　 +3.88 　太陽誘電 <6976> 、キオクシア <285A> 、イビデン <4062>
６. ガラス・土石(0261)　 +1.94 　東洋炭素 <5310> 、フジミインコ <5384> 、ＡＧＣ <5201>
７. 小売業(0277)　　　　 +1.67 　Ｔ－ＢＡＳＥ <3415> 、コジマ <7513> 、良品計画 <7453>
８. 空運業(0273)　　　　 +1.32 　ＡＮＡＨＤ <9202> 、ＪＡＬ <9201>
９. 精密機器(0268)　　　 +0.84 　日本ＭＤＭ <7600> 、テルモ <4543> 、日機装 <6376>
10. 化学(0257)　　　　　 +0.71 　関電化 <4047> 、ＵＢＥ <4208> 、バルカー <7995>
11. 倉庫・運輸(0274)　　 +0.54 　三菱倉 <9301> 、安田倉 <9324> 、渋沢倉 <9304>
12. 証券・商品(0279)　　 +0.30 　松井 <8628> 、ジャフコＧ <8595> 、岩井コスモ <8707>
13. 食料品(0254)　　　　 +0.20 　Ｌドリンク <2585> 、宝ＨＬＤ <2531> 、サッポロＨＤ <2501>
14. その他製品(0269)　　 -0.02 　大日印 <7912> 、ＳＨＯＥＩ <7839> 、河合楽 <7952>
15. 水産・農林業(0251)　 -0.25 　極洋 <1301> 、ニッスイ <1332> 、ホクト <1379>
16. 医薬品(0258)　　　　 -0.68 　サワイＧＨＤ <4887> 、エーザイ <4523> 、住友ファーマ <4506>
17. 金属製品(0264)　　　 -0.70 　ニッパツ <5991> 、川田テク <3443> 、トーカロ <3433>
18. 陸運業(0271)　　　　 -1.72 　西武ＨＤ <9024> 、相鉄ＨＤ <9003> 、ＪＲ東日本 <9020>
19. 鉄鋼(0262)　　　　　 -1.90 　大平金 <5541> 、合同鉄 <5410> 、東京製鉄 <5423>
20. 海運業(0272)　　　　 -2.38 　ユナイテド海 <9110> 、商船三井 <9104> 、飯野海 <9119>
21. 保険業(0280)　　　　 -2.40 　かんぽ生命 <7181> 、ＳＯＭＰＯ <8630> 、ＭＳ＆ＡＤ <8725>
22. 機械(0265)　　　　　 -2.48 　トヨカネツ <6369> 、オークマ <6103> 、アイダ <6118>
23. 鉱業(0252)　　　　　 -2.51 　日鉄鉱 <1515> 、Ｋ＆Ｏエナジ <1663> 、石油資源 <1662>
24. ゴム製品(0260)　　　 -2.69 　ＴＯＹＯ <5105> 、住友ゴ <5110> 、藤コンポ <5121>
25. 電気・ガス(0270)　　 -3.03 　グリムス <3150> 、イーレックス <9517> 、東電ＨＤ <9501>
26. 輸送用機器(0267)　　 -3.27 　新明和 <7224> 、極東開発 <7226> 、ヤマハ発 <7272>
27. 繊維製品(0255)　　　 -3.29 　クラボウ <3106> 、帝人 <3401> 、東レ <3402>
28. 不動産業(0282)　　　 -4.38 　スターマイカ <2975> 、住友不 <8830> 、野村不ＨＤ <3231>
29. 非鉄金属(0263)　　　 -4.40 　アーレスティ <5852> 、フジクラ <5803> 、ＳＷＣＣ <5805>
30. パルプ・紙(0256)　　 -4.93 　王子ＨＤ <3861> 、日本紙 <3863> 、中越パ <3877>
31. 石油・石炭(0259)　　 -6.01 　出光興産 <5019> 、ＥＮＥＯＳ <5020> 、コスモＨＤ <5021>
32. 建設業(0253)　　　　 -6.08 　ピーエス <1871> 、三機工 <1961> 、関電工 <1942>
33. 卸売業(0276)　　　　 -6.22 　丸紅 <8002> 、東テク <9960> 、松田産業 <7456>

※上記の『【株価】上昇率／下落率　上位3銘柄』は、業種別指数が前週比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前週比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。

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