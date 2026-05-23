●今週の業種別騰落率ランキング



※5月22日終値の5月15日終値に対する騰落率

東証33業種 値上がり： 13 業種 値下がり： 20 業種

東証プライム：1563銘柄 値上がり： 676 銘柄 値下がり： 863 銘柄 変わらず他： 24 銘柄



東証33業種 騰落率(％) 【株価】上昇率／下落率 上位3銘柄

１. サービス業(0283) +10.41 クオンツ総研 <9552> 、エアトリ <6191> 、リクルート <6098>

２. 情報・通信業(0275) +6.28 ＦＩＧ <4392> 、アステリア <3853> 、ＫＬａｂ <3656>

３. 銀行業(0278) +5.08 山形銀 <8344> 、プロクレＨＤ <7384> 、ゆうちょ銀 <7182>

４. その他金融業(0281) +4.94 日本取引所 <8697> 、プレミアＧ <7199> 、オリックス <8591>

５. 電気機器(0266) +3.88 太陽誘電 <6976> 、キオクシア <285A> 、イビデン <4062>

６. ガラス・土石(0261) +1.94 東洋炭素 <5310> 、フジミインコ <5384> 、ＡＧＣ <5201>

７. 小売業(0277) +1.67 Ｔ－ＢＡＳＥ <3415> 、コジマ <7513> 、良品計画 <7453>

８. 空運業(0273) +1.32 ＡＮＡＨＤ <9202> 、ＪＡＬ <9201>

９. 精密機器(0268) +0.84 日本ＭＤＭ <7600> 、テルモ <4543> 、日機装 <6376>

10. 化学(0257) +0.71 関電化 <4047> 、ＵＢＥ <4208> 、バルカー <7995>

11. 倉庫・運輸(0274) +0.54 三菱倉 <9301> 、安田倉 <9324> 、渋沢倉 <9304>

12. 証券・商品(0279) +0.30 松井 <8628> 、ジャフコＧ <8595> 、岩井コスモ <8707>

13. 食料品(0254) +0.20 Ｌドリンク <2585> 、宝ＨＬＤ <2531> 、サッポロＨＤ <2501>

14. その他製品(0269) -0.02 大日印 <7912> 、ＳＨＯＥＩ <7839> 、河合楽 <7952>

15. 水産・農林業(0251) -0.25 極洋 <1301> 、ニッスイ <1332> 、ホクト <1379>

16. 医薬品(0258) -0.68 サワイＧＨＤ <4887> 、エーザイ <4523> 、住友ファーマ <4506>

17. 金属製品(0264) -0.70 ニッパツ <5991> 、川田テク <3443> 、トーカロ <3433>

18. 陸運業(0271) -1.72 西武ＨＤ <9024> 、相鉄ＨＤ <9003> 、ＪＲ東日本 <9020>

19. 鉄鋼(0262) -1.90 大平金 <5541> 、合同鉄 <5410> 、東京製鉄 <5423>

20. 海運業(0272) -2.38 ユナイテド海 <9110> 、商船三井 <9104> 、飯野海 <9119>

21. 保険業(0280) -2.40 かんぽ生命 <7181> 、ＳＯＭＰＯ <8630> 、ＭＳ＆ＡＤ <8725>

22. 機械(0265) -2.48 トヨカネツ <6369> 、オークマ <6103> 、アイダ <6118>

23. 鉱業(0252) -2.51 日鉄鉱 <1515> 、Ｋ＆Ｏエナジ <1663> 、石油資源 <1662>

24. ゴム製品(0260) -2.69 ＴＯＹＯ <5105> 、住友ゴ <5110> 、藤コンポ <5121>

25. 電気・ガス(0270) -3.03 グリムス <3150> 、イーレックス <9517> 、東電ＨＤ <9501>

26. 輸送用機器(0267) -3.27 新明和 <7224> 、極東開発 <7226> 、ヤマハ発 <7272>

27. 繊維製品(0255) -3.29 クラボウ <3106> 、帝人 <3401> 、東レ <3402>

28. 不動産業(0282) -4.38 スターマイカ <2975> 、住友不 <8830> 、野村不ＨＤ <3231>

29. 非鉄金属(0263) -4.40 アーレスティ <5852> 、フジクラ <5803> 、ＳＷＣＣ <5805>

30. パルプ・紙(0256) -4.93 王子ＨＤ <3861> 、日本紙 <3863> 、中越パ <3877>

31. 石油・石炭(0259) -6.01 出光興産 <5019> 、ＥＮＥＯＳ <5020> 、コスモＨＤ <5021>

32. 建設業(0253) -6.08 ピーエス <1871> 、三機工 <1961> 、関電工 <1942>

33. 卸売業(0276) -6.22 丸紅 <8002> 、東テク <9960> 、松田産業 <7456>



※上記の『【株価】上昇率／下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前週比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前週比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。



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