「何も効かんでないか！！」滋養強壮ドリンク買った常連客が翌日マジギレ　コンビニ店員が明かすドン引きクレーム

深夜のコンビニは、日中にはあまり見かけないような独特な客層が集まる場所でもある。投稿を寄せた愛媛県の50代女性は、深夜勤務のコンビニで遭遇する様々な客について明かした。

「毎夜『鬼殺しパック』で呑んで酔っ払いエロ本を何冊も購入して行く高齢者。女性用ショーツをお買い上げの男性」

など、なかなかに濃い客がやってくるという。

そんななか、ある常連の男性客がレジに持ってきた商品をめぐって、ちょっとやばいクレームがあった。（文：篠原みつき）

「コレ、効くんやろの？」とすごんできた常連客

ある日、その「常連のおじさん」が滋養強壮ドリンクをレジに持ってきて、「コレ、効くんやろの？」とすごんできたという。

女性が「どうでしょう？元気になりますよ」と答えを濁したところ、翌日に理不尽極まりない展開が待っていた。

「翌日ズカズカやって来て『何も効かんでないか！！』とお怒りモード全開！」

ドリンクの効き目など人それぞれだし、ただの売り子である店員に怒鳴り散らされても困る話だ。女性は当時の心境を「あ〜駄目だったんですね〜」「知らんがな」と振り返る。

しかし、そこは仕事と割り切った。表向きは冷静に「そうですか、個人差もありますからね」と返して大人の対応を見せたという。

そもそも、ドリンクの効果についてコンビニの店員に文句を言うほうが筋違いだろう。

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