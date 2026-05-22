SARD UNDERGROUND¡¢ZARD¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥È¤È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿§ºÌ¤¬ËÂ¤°[FANTASY]¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ò¼ý¤á¤¿LIVE Blu-ray¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡ª

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SARD UNDERGROUND LIVE TOUR 2025 [FANTASY]
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19 Donʼt you see! [tribute 2024]
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SARD UNDERGROUND LIVE TOUR 2026 [TO MY FREEDOM]
5·î22Æü¡Ê¶â¡Ë ¡Ú²¬»³¸©¡ÛCRAZYMAMA KINGDOM ³«¾ì 18:00 / ³«±é 18:30
(Ìä)¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡¡082-249-8334
5·î23Æü¡ÊÅÚ¡Ë ¡Ú¹áÀî¸©¡Û¹â¾¾festhalle ³«¾ì 17:00 / ³«±é 17:30 (Ìä)DUKE¹â¾¾¡¡087-822-2520
5·î28Æü¡ÊÌÚ¡Ë ¡ÚËÌ³¤Æ»¡Û»¥ËÚ¥Ú¥Ë¡¼¥ì¡¼¥ó24 ³«¾ì 18:00 / ³«±é 18:30 (Ìä)WESS¡¡info@wess.co.jp
5·î30Æü¡ÊÅÚ¡Ë ¡ÚËÌ³¤Æ»¡Û°°ÀîCASINO DRIVE ³«¾ì 17:00 / ³«±é 17:30¡¡(Ìä)WESS¡¡info@wess.co.jp
6·î5Æü¡Ê¶â¡Ë ¡ÚÊ¡²¬¸©¡ÛÊ¡²¬¥È¥è¥¿¥Û¡¼¥ë¥¹¥«¥é¥¨¥¹¥Ñ¥·¥ª ³«¾ì 18:00 / ³«±é 18:30
(Ìä)¥¥ç¡¼¥É¡¼À¾ÆüËÜ¡¡0570-09-2424
6·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë ¡Ú·§ËÜ¸©¡Û·§ËÜB.9 V1 ³«¾ì 17:00 / ³«±é 17:30¡¡(Ìä)¥¥ç¡¼¥É¡¼À¾ÆüËÜ¡¡0570-09-2424
6·î19Æü¡Ê¶â¡Ë ¡ÚµÜ¾ë¸©¡ÛÀçÂæRensa ³«¾ì 18:00 / ³«±é 18:30 (Ìä)GIP
6·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë ¡ÚÊ¡Åç¸©¡Û·´»³hip shot Japan ³«¾ì 17:00 / ³«±é 17:30 (Ìä)GIP
6·î22Æü¡Ê·î¡Ë ¡ÚÅìµþÅÔ¡ÛZepp Shinjuku (TOKYO) ³«¾ì 17:30 / ³«±é 17:30¡¡(Ìä)H.I.P.¡¡03-3475-9999
6·î26Æü¡Ê¶â¡Ë ¡Ú°¦ÃÎ¸©¡ÛÌ¾¸Å²°ReNY limited ³«¾ì 18:00 / ³«±é 18:30
(Ìä)¥µ¥ó¥Ç¡¼¥Õ¥©¡¼¥¯¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡¡052-320-9100
6·î28Æü¡ÊÆü¡Ë ¡ÚÂçºåÉÜ¡ÛGORILLA HALL OSAKA ³«¾ì 16:30 / ³«±é 17:30
(Ìä)¥¥ç¡¼¥É¡¼¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡¡0570-200-888
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