演じる役の内に秘めた感情までしっかりと映し出すような表現力が魅力の草なぎ剛(※「なぎ」は正しくはゆみへんに「剪」)。近年ではトランスジェンダーとして生きる主人公を演じ、第44回日本アカデミー賞にて自身初の最優秀主演男優賞に輝いた映画「ミッドナイトスワン」(2020年)や、世界的ヒットを果たしたNetflix映画「新幹線大爆破」(2025年)で高い評価を得たことも記憶に新しい。

そんな草なぎの近年の主演作の1つが、「ミッドナイトスワン」以来、約4年ぶりに映画主演を務めた「碁盤斬り」(2024年)だ。同作は6月13日(土)に時代劇専門チャンネルで放送される。

ある濡れ衣を着せられて故郷の彦根藩を追われた上、最愛の妻も亡くした浪人の柳田格之進(草なぎ)は、今は娘・お絹(清原果耶)と2人で江戸の貧乏長屋で暮らしている。しかし、藩を追われてもなお武士の誇りを持ち続けている格之進。かねてから嗜んでいる囲碁でも嘘偽りのない勝負を心がけており、正々堂々と生きるその実直な人柄が碁盤の上にも表れる。そんな彼の人柄は、ケチで威丈高だった両替商・萬屋源兵衛(國村隼)の心をも動かし、影響を与えていく。

草なぎ剛と清原果耶が親娘を演じた時代劇映画「碁盤斬り」

そんな折、柳田は旧知の仲である藩士・梶木左門(奥野瑛太)と再会し、かつての冤罪事件と妻の死の真相を聞かされる。怒りに震えた柳田とお絹が復讐を決意して動き出そうとした矢先、格之進は源兵衛の部屋から50両を盗んだという嫌疑をかけられる。盗人の疑いをかけられるという武士にとってこの上なく屈辱的な状況の中、身の潔白を証明できない格之進は、切腹するほかないと考える。そんな父を守るため、お絹は自身が犠牲になることを決める...。

■草なぎ剛と清原果耶が演じた父娘の闘いが胸を打つ...それぞれの名演が光る時代劇

古典落語として長く親しまれてきた「柳田格之進」をベースにした同作。「孤狼の血」などで知られ、後に映画「十一人の賊軍」(2024年)も手掛けた白石和彌監督による初めての時代劇作品でもある。

草なぎが演じるのは、武士の誇りを胸に何事にも正しくあろうとする浪人・格之進。草なぎは穏やかな顔つきと静かな佇まいで格之進を好演しており、凛とした表情とピシッと伸びた背筋からは、貧乏長屋の中でも光る格之進の品格が感じられる。

しかしそんな格之進も、かつての冤罪事件の真相を知った時や50両を盗んだ嫌疑をかけられた時には、顔色を一変させる。目の色を変えて眉をわずかに震わせるなど、なんとも繊細な表情の変化で、格之進の中に湧き上がった怒りを表現する草なぎの芝居が見事だ。緻密ながらも鮮烈な感情表現は、草なぎの演技の真骨頂と言えるだろう。その後、復讐の道を突き進んでいく格之進の鬼気迫る姿を見届けてほしい。

格之進の娘・お絹を演じたのは、連続テレビ小説「おかえりモネ」(2021年)や映画「片思い世界」(2025年)でも注目を集めた若手実力派の清原。可憐な存在感を放ちながらも、父である格之進のことを理解し、信頼する姿や、窮地に立たされた格之進を身を挺して守ろうとする姿からは、父親譲りの芯の強さを感じられる。そんなお絹を清原が真っすぐに演じた。復讐に燃える格之進と、父の決意を後押しするために自らを犠牲にするお絹。父娘の固い絆は、胸に来るものがある。

そして親娘をそばで支える吉原の遊廓大女将・お庚を演じた小泉今日子の演技も、第67回ブルーリボン賞で助演女優賞を受賞するなどの高い評価を得た。9歳の頃に吉原に売られてからは飲んだくれの父親を恨みながら、鬼のような心で生きてきたと劇中で語るお庚。彼女が激動の人生を歩んできたことに一瞬で説得力を与える、小泉の貫禄ある演技はさすがのもの。凛とした佇まいで、仕事には厳しいお庚。足抜けしようとした女郎が連れ戻されてきた時には凄味のある表情と声色で啖呵を切り、その姿は迫力たっぷり。一方で、お絹には優しい顔を向け、父を守るために身を差し出した彼女をどうにか守ろうとする人情味に溢れる一面も。厳しい顔と温かな表情を演じ分ける小泉にも注目してほしい。

格之進の人柄に惚れ込み、囲碁を通して友情を築く源兵衛役の國村をはじめ、お絹に思いを寄せる弥吉を演じた中川大志や、格之進との決死の闘いで魅せる柴田兵庫役の斎藤工など、錚々たる俳優陣が顔を揃えた同作。第48回日本アカデミー賞で草なぎは優秀主演男優賞を、清原は優秀助演女優賞をそれぞれ受賞した。武士の誇りを懸けた復讐劇の行く末を、名優たちの演技とともに堪能してほしい。

文＝HOMINIS編集部

放送情報

碁盤斬り

放送日時：2026年6月13日(土)19:00〜、6月21日(日)12:30〜ほか

チャンネル：時代劇専門チャンネル(スカパー！)

※放送スケジュールは変更になる場合がございます

出演：草なぎ剛 清原果耶 中川大志 奥野瑛太 音尾琢真 市村正親 斎藤工 小泉今日子 國村隼 ほか

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