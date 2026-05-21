2児の母・木下優樹菜「さくっと食べれる用」弁当が話題「忙しい時に助かる」「簡単でも満足感ありそう」
【モデルプレス＝2026/05/21】元タレントの木下優樹菜が5月21日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作り弁当を公開した。
【写真】芸人の30代元妻「簡単でも満足感ありそう」おにぎり＆スープでさくっと食べれる用弁当
木下は「鶏団子すぅぷ『黒酢サンラータン風』」におにぎりを添えた写真を投稿。スープには大きな鶏団子とネギなどの野菜が入っている。「ゆっくり食べる時間がないらしく今日はさくっと食べれる用『らくちんたすかる』」とコメントを添えている。
この投稿に、ファンからは「忙しい時に助かる」「栄養もばっちり」「簡単でも満足感ありそう」「いつも手作りしてるのすごい」などの声が上がっている。
木下は、お笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史と2010年に結婚。2012年に莉々菜さんを、2015年に茉叶菜さんを出産した。2019年に藤本と離婚し、現在はシングルマザーとして子育てをしている。（modelpress編集部）
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【写真】芸人の30代元妻「簡単でも満足感ありそう」おにぎり＆スープでさくっと食べれる用弁当
◆木下優樹菜、おにぎり＆スープの弁当披露
木下は「鶏団子すぅぷ『黒酢サンラータン風』」におにぎりを添えた写真を投稿。スープには大きな鶏団子とネギなどの野菜が入っている。「ゆっくり食べる時間がないらしく今日はさくっと食べれる用『らくちんたすかる』」とコメントを添えている。
◆木下優樹菜の投稿に「忙しい時に助かる」の声
この投稿に、ファンからは「忙しい時に助かる」「栄養もばっちり」「簡単でも満足感ありそう」「いつも手作りしてるのすごい」などの声が上がっている。
木下は、お笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史と2010年に結婚。2012年に莉々菜さんを、2015年に茉叶菜さんを出産した。2019年に藤本と離婚し、現在はシングルマザーとして子育てをしている。（modelpress編集部）
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