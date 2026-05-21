みなさんが「今もっとも欲しい」と思う国産車はどの車ですか。株式会社NEXER（東京都豊島区）と『グーネット中古車』が共同で調査を実施した結果、トヨタの「プリウス」が1位となりました。



【ランキング】今もっとも欲しい国産車は？

調査は、普段車を運転する全国の男女300人を対象として、2026年2月〜3月の期間にインターネットで実施されました。そのほかの結果と回答者からのコメントは以下の通りです。



今欲しい国産車ランキング

【1位：プリウス（トヨタ）／18票】



▽燃費がいい（30代男性）

▽環境にいいから（50代女性）

▽セダンの中では燃費がいい（50代女性）



ハイブリッドカーの代名詞ともいえるプリウスは、燃費性能の高さが圧倒的に支持されています。ガソリン代が家計に直結する時代、経済性を重視するドライバーにとっては真っ先に名前が挙がる一台のようです。



【2位：ジムニー（スズキ）／16票】



▽小回りがきいて雑に乗れてアウトドアに強い（40代男性）

▽カスタムしたらゲレンデっぽくなって可愛い（40代女性）

▽実用的なのに形がかわいいし、色もおしゃれ（50代女性）



軽自動車でありながら本格的なオフロード性能を備えるジムニーは、カスタムの自由度が高く、オーナーごとに個性を表現できる点も支持されているようです。



【同率2位：スカイラインGT-R（日産）／16票】



▽世界一かっこいいと思っている（40代男性）

▽モンスター級のエンジン加速を体感してみたい（50代男性）

▽スポーツカーに乗ってみたいから（40代男性）



「世界一かっこいい」「国産車で一番」といった熱い声が象徴するように、GT-Rは圧倒的なブランド力と走行性能で根強いファンを抱えています。日常の実用性よりも、ロマンや憧れを原動力にして選ぶ層が多いのが特徴的です。



【4位：ランドクルーザー（トヨタ）／15票】



▽どんな悪い道路も難なく走れそうだから（50代男性）

▽のびのび快適なアウトドアにも適していると思える（60代男性）

▽憧れの車種です（40代女性）



「憧れ」というキーワードが多く見られたのが印象的です。大型SUVならではの堂々としたフォルムと、どんな道でも走り抜ける走破性は、まさに「いつかは乗りたい一台」としての存在感を持っています。



【5位：N-BOX（ホンダ）／12票】



▽スライドドアでボックス型なので使い勝手がよさそう（40代女性）

▽使いやすく小回りがきくから（40代女性）

▽広い軽自動車が欲しいため（40代女性）



販売台数で常に上位をキープするN-BOXは、今回の調査でも安定した人気を見せています。「スライドドアで使い勝手が良い」「小回りがきく」といった、日常使いでの利便性が高く評価されました。



ちなみに、「購入するとしたら新車と中古どちらを選びますか」と聞いたところ、「新車」が69.7％、「中古」が30.3％となりました。



新車を選んだ人からは、「購入後のトラブルが少なく安心できる」（30代男性）、「前にどんな乗り方をしていたのか分からない不安がある」（30代男性）、「新車で買って長く乗るのが、結局お得」（40代男性）、「オプションなど自分好みで付けたいから」（30代女性）など、「安心感」を挙げる意見が目立ちました。



一方、中古を選んだ人では、「そんなに高くなくていい」（20代女性）、「欲しいグレードが割安で買える」（40代男性）、「車にあまりお金をかけたくない」（40代女性）、「日本車は長持ちするので、中古で十分」（50代男性）など、「価格の安さ」に関する意見が圧倒的に多くなりました。新車の価格高騰が続くなか、予算を抑えつつ希望の車種に手が届くのは大きなメリットです。



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【出典】

▽グーネット中古車