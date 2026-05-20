宇多田ヒカル“Utada”名義で発表した2枚のアルバムの初リマスター盤がLP、2CD、デジタル配信でリリース

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宇多田ヒカルが“Utada”名義でIsland Def Jam Music Groupから発表した2枚のアルバム『エキソドス』（2004年）と『ディス・イズ・ザ・ワン』（2009年）が初めてリマスターされ、6月24日にLP（180グラム重量盤）、カラーLP（180グラム重量盤）、SHM-CD、デジタル配信の各形態でリリースされる。Utadaのアルバムはこれが初LP化となる。

■SHM-CDにはボーナスディスクも

SHM-CDは2枚組で7インチ紙ジャケット仕様、各アルバムのシングルのジャケットカードが封入される。CD 2の収録曲も決定した。

『エキソドス』のCD 2には、UK盤ボーナス・トラック（CD 2-10、11）、シングル盤やリミックスEP収録のリミックスバージョンやラジオエディットを収録。CD 2-8「エキソドス ’04 （JJ Flores Extended Remix）」は当時12インチシングルのみ収録バージョンで、これが初CD化となる。

封入ジャケットカードは、シングル「イージー・ブリージー」「デヴィル・インサイド」「エキソドス ’04」「ユー・メイク・ミー・ウォント・トゥ・ビー・ア・マン」と、一部海外盤のアルバム別ジャケットの5枚。

そして、2004年の日本盤CDに付属していたスペシャルブックレット（48ページ。ライナーノーツ、対訳、対談など掲載）も復刻して封入される。

『ディス・イズ・ザ・ワン』のCD 2には、日本盤ボーナストラック（CD 2-1、2）、USA盤ボーナストラック(CD 2-8、9)、リミックスEP収録のラジオエディットやリミックスバージョンを収録。

封入ジャケットカードは、シングル「カム・バック・トゥ・ミー」「ダーティー・デザイア」「サンクチュアリ」の3枚。

なお6月24日には宇多田ヒカルとしての新曲「パッパパラダイス」の7インチアナログ盤が完全生産限定盤としてリリースされることも決定している。

■リリース情報

2026.05.06 ON SALE

DIGITAL SINGLE「パッパパラダイス」

2026.06.24 ON SALE

ANALOG「パッパパラダイス」

2026.06.24 ON SALE

ANALOG『エキソドス』

2026.06.24 ON SALE

ANALOG『ディス・イズ・ザ・ワン』

2026.06.24 ON SALE

ALBUM『エキソドス』

2026.06.24 ON SALE

ALBUM『ディス・イズ・ザ・ワン』

2026.06.24 ON SALE

DIGITAL ALBUM『エキソドス』

2026.06.24 ON SALE

DIGITAL ALBUM『ディス・イズ・ザ・ワン』

■【画像】『エキソドス』のジャケット写真

■【画像】『ディス・イズ・ザ・ワン』のジャケット写真

■関連リンク

宇多田ヒカル OFFICIAL SITE

https://www.utadahikaru.jp/