【アーケードアーカイブス ザ・ビッグ・プロレスリング】 5月21日 配信予定 価格： 837円（PS4版） 838円（Switch版） 【アーケードアーカイブス2 ザ・ビッグ・プロレスリング】 5月21日 配信予定 価格： 1,100円（PS5/Xbox Series X|S/Switch2版） プレイ人数：1～2人

ハムスターは、プレイステーション 4/Nintendo Switch用「アーケードアーカイブス ザ・ビッグ・プロレスリング」を5月21日より配信する。価格はPS4版が837円、Nintendo Switch版が838円。

また同日より、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2用「アーケードアーカイブス2 ザ・ビッグ・プロレスリング」も配信される。価格は各1,100円。

「ザ・ビッグ・プロレスリング」は、1983年にテクノスジャパンから発売されたアクションゲーム。プレーヤーは、ヒーロー側のレスラーを操作し、ワールドチャンピオンを目指してプロレスの世界を楽しむ。素早いワザの選択と、タッグマッチならではのたくみなタッチワークが勝敗の決め手で、ときには場外乱闘も発生する。

【スクリーンショット】

※Nintendo Switch版およびPS4版の「アーケードアーカイブス ザ・ビッグ・プロレスリング」を購入している場合、Nintendo Switch 2版およびPS5版の「アーケードアーカイブス2 ザ・ビッグ・プロレスリング」を、それぞれ330円の所有者割引価格で購入できる。

公式番組「アーケードアーカイバー」も毎週生配信中！

アーケードアーカイブス配信日の19時からは、ゲームの紹介や、開発者を招いての開発トークなどを行なう公式番組「アーケードアーカイバー」がYouTubeにて生配信されている。

5月21日は「ザ・ビッグ・プロレスリング」を特集する。

□YouTubeのハムスターのチャンネル

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