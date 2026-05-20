日本将棋連盟は２０日、６月５日の棋士総会でプロ棋士を目指す三段リーグの一部制度を改正する案を審議事項とすることを発表した。

年に２度、棋士養成機関・奨励会で行われる三段リーグでは、毎回上位成績者２人がプロ入り（四段昇段）。加えて同リーグ３位や他棋戦での成績を加味した次点制度を利用し、昇段も可能だ。

次点制度を利用して昇段した棋士は、順位戦などに参加できないフリークラスとしてきた。今回の案では「奨励会三段リーグで次点２回を得た者に、Ｃ級２組での四段昇段の権利を付与すること」を提示。連盟は「（棋士編入と）基本的な考え方は同じ。三段リーグで次点を２回取ることは、奨励会を勝ち抜いて四段になることと同様の価値があるのではないか」と説明した。

最近の三段リーグは混戦が続く。山下数毅四段は２３年度前期３位、２５年竜王戦５組の優勝で２つの次点を獲得し、２０２５年１０月にプロ入り。竜王戦で多くのプロ棋士を破り、優勝した経験を持つ山下でも２５年前期の三段リーグでは４０人中１１位と苦戦しており、リーグ突破の厳しさを感じさせる。

今回の総会では「棋士編入試験の受験資格を通算３回得た者に、フリークラスでの四段昇段の権利を付与すること」も提案。いずれも、話し合いが行われるのは６月５日で、適用時期、経過措置など具体的な運用については、承認された後に説明されるという。