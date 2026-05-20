【SPY×FAMILY】スペシャルイベント描きおろしビジュアル公開！ チケット情報も
2026年11月8日（日）の開催が発表された大型スペシャルイベント『SPY×FAMILY』ANIME EXTRA MISSION IIのイベント描きおろしビジュアルが公開。公演・チケット情報も公開された。
＞＞＞イベントビジュアルや出演キャストをチェック！（写真10点）
集英社のマンガ誌アプリ『少年ジャンプ＋』にて2019年3月より連載がスタートし、現在では総PV数6億超え、数々のマンガ賞にも輝き、最新コミックス17巻までのシリーズ累計発行部数が4200万部を突破。2023年10月より放送を開始したTVアニメSeason2も大好評のうちに幕を閉じ、同年12月22日に全国383館で公開を迎えた『劇場版 SPY×FAMILY CODE： White』は公開3日間で、興行収入12億円を突破と好調なスタートを切り、2025年8月25日時点で興行収入63.2億円と大ヒットを記録。2026年10月にはファン待望のSeason3も放送し、大好評のうちに放送を終えさらなる盛り上がりを見せる大人気マンガ作品『SPY×FAMILY』（遠藤達哉・著）。
TVアニメSeason3放送終了と同時に2026年11月8日（日）の開催が発表された大型スペシャルイベント『SPY×FAMILY』ANIME EXTRA MISSION IIのイベント描きおろしビジュアルが公開された。チェック柄を取り入れたおそろいコーデが華やかなビジュアルとなっている。アーニャ・ヨル・ベッキー・フィオナのフリルやレーススカート、ロイド・ボンド・ダミアン・ユーリのネクタイや袖口のワンポイントなど、それぞれの個性に合った細やかな衣装デザインにも注目してほしい。
さらに、公演情報とチケット情報も公開。 ベルサール高田馬場にて、昼・夜の全2公演の開催となる。
Season3 Blu-ray＆DVD Vol.2を購入した方が対象のイベントチケット優先販売は、2026年5月20日（水）18：00から受付開始。来場者には全席共通でスペシャルパンフレットがプレゼントされる。ここでしか見られない出演キャスト8名のインタビューほか、スペシャルな企画が盛りだくさんとなっているので、ご応募お忘れなく。
（C）遠藤達哉／集英社・SPY×FAMILY製作委員会
＞＞＞イベントビジュアルや出演キャストをチェック！（写真10点）
集英社のマンガ誌アプリ『少年ジャンプ＋』にて2019年3月より連載がスタートし、現在では総PV数6億超え、数々のマンガ賞にも輝き、最新コミックス17巻までのシリーズ累計発行部数が4200万部を突破。2023年10月より放送を開始したTVアニメSeason2も大好評のうちに幕を閉じ、同年12月22日に全国383館で公開を迎えた『劇場版 SPY×FAMILY CODE： White』は公開3日間で、興行収入12億円を突破と好調なスタートを切り、2025年8月25日時点で興行収入63.2億円と大ヒットを記録。2026年10月にはファン待望のSeason3も放送し、大好評のうちに放送を終えさらなる盛り上がりを見せる大人気マンガ作品『SPY×FAMILY』（遠藤達哉・著）。
TVアニメSeason3放送終了と同時に2026年11月8日（日）の開催が発表された大型スペシャルイベント『SPY×FAMILY』ANIME EXTRA MISSION IIのイベント描きおろしビジュアルが公開された。チェック柄を取り入れたおそろいコーデが華やかなビジュアルとなっている。アーニャ・ヨル・ベッキー・フィオナのフリルやレーススカート、ロイド・ボンド・ダミアン・ユーリのネクタイや袖口のワンポイントなど、それぞれの個性に合った細やかな衣装デザインにも注目してほしい。
Season3 Blu-ray＆DVD Vol.2を購入した方が対象のイベントチケット優先販売は、2026年5月20日（水）18：00から受付開始。来場者には全席共通でスペシャルパンフレットがプレゼントされる。ここでしか見られない出演キャスト8名のインタビューほか、スペシャルな企画が盛りだくさんとなっているので、ご応募お忘れなく。
（C）遠藤達哉／集英社・SPY×FAMILY製作委員会
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