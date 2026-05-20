フランスで開催中の「第７９回カンヌ国際映画祭」で１９日（日本時間２０日）、カンヌ・プレミア部門に選出された映画「黒牢城」（黒沢清監督、６月１９日公開）の公式上映が行われ、主演の本木雅弘や菅田将暉、ＳｎｏｗＭａｎ・宮舘涼太らが出席した。

公式上映の前に行われたレッドカーペットでは、タキシード姿で登場し、無数のフラッシュを浴びながら堂々と会場入りした。

上映会場となったドビュッシー劇場は満席状態。上映が終わり、エンドロールが流れ始めると、観客からスタンディングオベーションが巻き起こった。黒沢監督は、本木や菅田らキャスト陣と固い握手を交わし、客席へ深々と一礼。安堵（あんど）の表情を見せ、会場の光景を感慨深げに見つめていた。

２０年のＮＨＫ大河「麒麟がくる」以来６年ぶりの時代劇だった本木は「時代劇という異文化をどんな風に解釈してくれるんだろうと、少し不安に感じていたが、本作が伝える“現代へのメッセージ”を感じ取っていただけた。皆さんがスクリーンにひきつけられている姿を、確かに肌で感じました」と感慨深げにコメント。宮舘は「上映中はずっと緊張していました。観客の皆さんの反応を通して、日本の映画の良さを改めて感じることができました」と語り、「自分にとっても、メンバー（Ｓｎｏｗ Ｍａｎ）に対しても今後語り継ぐことができる、非常に貴重な経験」と喜んだ。

メガホンを取った黒沢監督は「いろいろな映画祭に参加してきましたが、上映後の拍手が皆さん本気で拍手してくれているな、祝福してくれているなと感じたのは初めて。普遍的な物語として皆さんの心に伝わってくれたらうれしいな、と思いながら作った映画ですので温かい拍手をいただけて感激しました」と手応えを口にした。

カンヌ・プレミア部門は、すでに世界的な評価を確立している監督の新作を披露するために創設された部門。本作は、米澤穂信による同名小説が原作で、第１６６回直木賞、第１２回山田風太郎賞をダブル受賞した話題作を実写映画化した戦国ミステリーとなっている。