【ひらがなクイズ】解けると爽快！ 空欄を埋めるひらがな2文字は？ ヒントは医療器具
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、物の扱いに関する表現、顔の印象を変えるパーツの名称、そして大切な医療器具という、3つの言葉を選びました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
□□つ
ほ□□ゆ
さん□□すく
ヒント：いい加減に扱うこと。整えられた目の上にある顔のパーツを思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「そま」を入れると、次のようになります。
そまつ（粗末）
ほそまゆ（細眉）
さんそますく（酸素マスク）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、謙虚さや丁寧さを考えさせる言葉、美しさを引き立てるパーツ、そして命を助けるための大切な道具を組み合わせました。共通する「そま」という響きが、日常の心構えから、身だしなみを整える時間、さらには高度な医療の現場までを、静かなリズムでつないでいます。言葉が持つ多様な役割を再発見していただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、物の扱いに関する表現、顔の印象を変えるパーツの名称、そして大切な医療器具という、3つの言葉を選びました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□つ
ほ□□ゆ
さん□□すく
ヒント：いい加減に扱うこと。整えられた目の上にある顔のパーツを思い浮かべてみてください。
↓
↓
↓
↓
↓
正解：そま正解は「そま」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「そま」を入れると、次のようになります。
そまつ（粗末）
ほそまゆ（細眉）
さんそますく（酸素マスク）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、謙虚さや丁寧さを考えさせる言葉、美しさを引き立てるパーツ、そして命を助けるための大切な道具を組み合わせました。共通する「そま」という響きが、日常の心構えから、身だしなみを整える時間、さらには高度な医療の現場までを、静かなリズムでつないでいます。言葉が持つ多様な役割を再発見していただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)