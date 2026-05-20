JR東日本は、中央本線（高尾〜塩尻駅間）、篠ノ井線（塩尻〜篠ノ井駅間）、信越本線（篠ノ井〜長野駅間）に、新型車両「E131系」を新造・投入すると発表しました。

2026年秋頃からの営業運転を予定しているこの車両は、3両編成を20編成（計60両）製造。1985年から活躍を続ける国鉄由来の「211系」を置き換えることで、車内のバリアフリー化や安全性の向上、最新のSiC半導体による消費電力の削減を一気に進めます。

国鉄時代からの旧車両を最新鋭車両へとバトンタッチするることで、沿線の移動環境がどのように変わるのか、この記事では、新型車両「E131系」と既存の211系とのスペック比較や、座席幅の拡大といった利用者の快適性、そして将来のワンマン運転を見据えた最新機能まで解説します。

中央本線・篠ノ井線・信越本線向け「E131系」の概要

投入線区と編成数

JR東日本が投入を発表した新型車両「E131系」は、3両編成を20編成、合計60両が製造されます。

投入される線区は、中央本線（高尾駅〜塩尻駅間）、篠ノ井線（塩尻駅〜篠ノ井駅間）、信越本線（篠ノ井駅〜長野駅間）です。営業運転の開始は2026年秋頃を予定しており、地域の新たな足としての活躍が期待されます。

投入線区（イメージ）

デザインのコンセプト

外観デザインは、現在同区間を走行している211系のカラーリングを踏襲しつつ、前面にはE131系特有のドット柄で沿線の自然をイメージした装飾が施されます。

インテリアは「アルプスの水の恵み」をキーワードにブルーを基調とした爽やかな車内空間となり、座席はロングシートを採用しています。特筆すべきは座席幅で、211系の約440mmから460mmへと拡大され、クッション性も向上するなど快適性が追求されています。

安全・安定性とバリアフリー化の推進

セキュリティと最新のモニタリング技術

安全性向上のため、各車両の客室に車内防犯カメラを設置し、非常通報装置も1両につき4か所に増設されます。また、ワンマン運転に対応するための車両側面カメラも搭載され、乗務員が運転台からホームの乗降確認を行えるようになります。さらに、モニタリング技術を活用して車両や線路設備の状態を常時監視し、故障の予兆を把握して事前に対処する体制が整えられます。

全ての人に優しいバリアフリー設備

バリアフリー化も大きく前進します。各車両に車いすやベビーカー用のフリースペースを設置するほか、トイレは電動車いすに対応した大型の洋式トイレとなります。一部のドア上部にはカラーLED表示器が設置され、運行情報や多言語による案内がスクロール表示されるなど、インバウンド対応や情報提供の充実が図られています。

中央本線・篠ノ井線・信越本線向け新型車両の概要（イメージ）

211系の置き換えとワンマン化に向けた布石

国鉄型車両からの世代交代

今回のE131系投入は、1985年に製造が開始された国鉄型の面影を残す211系の置き換えを意味します。最高速度は110km/hと変わりませんが、制御方式が界磁添加励磁制御から最新のSiC（炭化ケイ素）半導体素子を採用したVVVFインバータ制御へと進化し、消費電力の抑制と環境性能の向上が実現します。

効率的な運行を支える最新機能

注目したいのは、ワンマン運転対応の強化です。地方線区での効率的な運行を可能にするE131系の導入により、将来的な運行形態の変更も見据えていると考えられます。利用者にとっては、3扉から4扉への変更によるスムーズな乗降や、半自動機能搭載ドアによる車内温度の維持など、日常の利便性が飛躍的に高まる転換点となるでしょう。

新型車両E131系と、211系との比較

中央本線・篠ノ井線・信越本線向け新型車両の概要 〜211系との比較表〜（画像：JR東日本）

2026年秋のデビューに向けて製造が進む新型車両E131系。中央本線・篠ノ井線・信越本線を走る新しい顔として、これからの活躍が楽しみですね。週末の旅行や日常の移動がさらに快適になること間違いなしです！

（画像：JR東日本 八王子・長野支社）

鉄道チャンネル編集部

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