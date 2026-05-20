大泉洋、主演ドラマ『オレハコ』放送開始5ヶ月前に“異例”フォロワー数に笑顔「カミサンにまで届くぐらい」
俳優・大泉洋が主演を務める日本テレビ系10月期連続ドラマ『俺たちの箱根駅伝』の公式インスタグラムのフォロワー数が、10万人を突破した。放送開始5ヶ月前としては異例の数字となり、大泉からのコメントが寄せられた。
【写真】渋かっこいい！本人も大満足の大泉洋ビジュアル
原作は、池井戸潤氏が執筆した同名小説。日本の正月の風物詩となった『箱根駅伝』を国民的作家・池井戸氏が十余年もの歳月と情熱をかけて執筆した。物語は、箱根駅伝に2年連続で出場を逃した古豪・明誠学院大学の陸上競技部を中心とした挑戦と、箱根駅伝の生中継を担う「大日テレビ」というテレビ局の舞台裏の2つの大きな柱で描かれている。
箱根駅伝の生中継を担う「大日テレビ」チーフプロデューサー・徳重亮役を大泉、センターディレクターの宮本菜月役に伊藤沙莉、明誠学院大学陸上競技部の新監督・甲斐真人を山下智久、前監督・諸矢久繁役に寺尾聰。さらに箱根駅伝に挑む各大学の陸上競技部の監督役を山本耕史、駿河太郎、金田明夫ら実力派俳優が演じる。箱根駅伝にかける学生役には、小林虎之介、奥智哉をはじめとした注目の若手俳優が顔をそろえている。
公式インスタグラムでは、主演・大泉の解禁とともに公開されたティザー映像や、ランナー役の小林虎之介が、公道を使用した大規模な駅伝シーン撮影への感謝を語る動画などが100万回超えを達成していて、放送開始前から本作への期待の高まりを感じさせている。
未発表のキャストがまだ多く控える中での大台突破に大泉は「放送開始前なのにすごい」と驚きのコメント。19日に解禁されたばかりの本作のヒロイン・伊藤の発表前に10万人を突破したことについても、「沙莉ちゃんもまだ発表前なのに!?」と驚きを隠せない様子を見せた。
さらに、自身が出演する動画の再生数が伸びていることについては、「この間、カミサンが見てたんですよ。家で“俺の声がするな”と思ったら、“なんか上がってるよ”って。カミサンにまで届くぐらいだから、好評なのかもね」と、自宅でのほほえましいエピソードも披露。「100Kフォロワー突破」の旗を手に笑顔を見せながら、「さらに20万人、30万人と増やしていきたいですね」と意気込みを語った。
【写真】渋かっこいい！本人も大満足の大泉洋ビジュアル
原作は、池井戸潤氏が執筆した同名小説。日本の正月の風物詩となった『箱根駅伝』を国民的作家・池井戸氏が十余年もの歳月と情熱をかけて執筆した。物語は、箱根駅伝に2年連続で出場を逃した古豪・明誠学院大学の陸上競技部を中心とした挑戦と、箱根駅伝の生中継を担う「大日テレビ」というテレビ局の舞台裏の2つの大きな柱で描かれている。
公式インスタグラムでは、主演・大泉の解禁とともに公開されたティザー映像や、ランナー役の小林虎之介が、公道を使用した大規模な駅伝シーン撮影への感謝を語る動画などが100万回超えを達成していて、放送開始前から本作への期待の高まりを感じさせている。
未発表のキャストがまだ多く控える中での大台突破に大泉は「放送開始前なのにすごい」と驚きのコメント。19日に解禁されたばかりの本作のヒロイン・伊藤の発表前に10万人を突破したことについても、「沙莉ちゃんもまだ発表前なのに!?」と驚きを隠せない様子を見せた。
さらに、自身が出演する動画の再生数が伸びていることについては、「この間、カミサンが見てたんですよ。家で“俺の声がするな”と思ったら、“なんか上がってるよ”って。カミサンにまで届くぐらいだから、好評なのかもね」と、自宅でのほほえましいエピソードも披露。「100Kフォロワー突破」の旗を手に笑顔を見せながら、「さらに20万人、30万人と増やしていきたいですね」と意気込みを語った。